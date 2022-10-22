Неочікуваний поворот для долара: експерти спрогнозували курс до кінця року

Протягом останніх двох місяців гривня потрохи стабілізується. З початку жовтня долар подешевшав у середньому на 1,70 гривні. Це пов’язано з багатьма факторами, зокрема, із насиченням ринку готівковою валютою.

Втім, психологічний тиск на ринку від агресії окупанта провокує різкі стрибки гривні. Від чого залежатиме курс національної валюти у листопаді та чи сподіватися на його зміцнення, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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За словами заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, раніше спостерігався більший попит на валюту для збереження українцями заощаджень. Підвищення активності на готівковому ринку перед і після офіційного падіння гривні було пов’язане із недостатньою прогнозованістю і розмитими очікуваннями щодо перспектив офіційного курсу.

Ярослав Жаліло Кандидат економічних наук Чимала хвиля готівкових грошей сформувалася тоді, коли у нас була невизначена ситуація на ринку пального. Тобто, тоді був достатньо великий масив гривневої маси, яку люди мали бажання і мотивацію перевести у валюту. Також спрацював дефіцит готівкової валюти на ринку.

Яким буде курс гривні у листопаді

Зараз курс гривні виглядає більш збалансованим, ніж влітку. Те, що ми зараз спостерігаємо – це відбиття декількох тенденцій, які були очікуваними.

Наразі доходи у людей не зростають, і ті гроші, які вони отримують, витрачаються на поточні потреби, тому спроможність конвертувати гроші у валюту падає. Потрібно також зважати і на те, що починається опалювальний сезон і у зв’язку із витратами заощадження будуть менш активно переводити у валюту,

– пояснює Жаліло.

Окрім того, багато українців повертаються з-за кордону і привозять з собою певні суми грошей у валюті, які будуть поступово продавати. Також позитивно впливає відновлення експорту зерна та іншої продукції через поступове налагодження логістичних каналів через кордон. Через насиченість ринку готівковою валютою та довіру до курсу, у листопаді девальваційних трендів, скоріше за все, не буде.

За таких умов, імовірніше за все, курс гривні не падатиме, а можливо, наблизиться до офіційного курсу Нацбанку,

– очікує експерт.

Чи може змінитися офіційний курс

Курс Нацбанку є важливим фактором, який впливає на курс комерційних банків. Якщо у листопаді він залишиться на такому самому рівні, ризики подорожчання валюти значно зменшаться. Втім, на думку члена ради у Лізі аудиторів України Михайла Крапивко, курс Нацбанку може бути переглянутий до кінця року.

Михайло Крапивко Член ради у Лізі аудиторів України У листопаді можуть бути зміни – це залежатиме від того, як будуть прийматися законопроєкти. У першу чергу це закони про оподаткування та податкове навантаження на бізнес.

На думку економічного експерта Олега Пендзина, в листопаді курс буде незмінним, але може бути переглянутий на початку зими.

Олег Пендзин ГО "Економічний дискусійний клуб" Якщо почнуться якісь рухи, вони почнуться у грудні. Тому що почнеться новий фінансовий рік і роз’ясниться ситуація з доходами та видатками бюджету. Вся фінансова допомога надходить Україні в доларах. Тому, чим вищий курс, тим більше доходів отримує держава від продажу доларів.

Російські обстріли

На сьогодні гривня сильно залежить від того, наскільки агресивно діє окупант. Наприклад, під час масованих обстрілів 10 жовтня курс долара сягнув 42 гривень. Проте, уже під вечір він нормалізувався і знаходився близько 41 гривні.

На стрибки курсу впливає психологічний стан ринку, який сильно погіршується при масованих обстрілах. Тому головна умова для стабільності гривні – це спокій,

– вважає Пендзин.

Втім, навіть атаки Києва та інших міст 17 жовтня не спричинили значного тиску на курс. Долар на сірому ринку трохи подорожчав, але не зміг подолати позначку в 41 гривню.

Курс валют сьогодні

• Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,20 гривні (+10 проти 20 жовтня). Тоді як продають її за 40,80 гривні (без змін).

Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,32 (-8 копійок), а продають в середньому за 39,35 гривні за євро (-15 копійок).

• Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,40 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,53 (-20 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 38,55 гривні (-8 копійки) та продаж – 39,04 гривні (-12 копійок).

• Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,46 гривні (-14 копійок), а продаж – 40,63 гривні (-12 копійки).

Євро купують по 38,80 гривні (-15 копійок), а купують за 39,05 гривні (-15 копійок).