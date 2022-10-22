Впрочем, психологическое давление на рынке от агрессии оккупанта провоцирует резкие скачки гривны. От чего будет зависеть курс национальной валюты в ноябре и надеяться ли на его укрепление, узнавали журналисты 24 канала.

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По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, ранее наблюдался больший спрос на валюту для сохранения украинцами сбережений. Повышение активности на наличном рынке перед и после официального падения гривны было связано с недостаточной прогнозируемостью и размытыми ожиданиями по поводу перспектив официального курса.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук Немалая волна наличных денег сформировалась тогда, когда у нас была неопределенная ситуация на рынке горючего. То есть тогда был достаточно большой массив гривневой массы, которую люди имели желание и мотивацию перевести в валюту. Также сработал дефицит наличной валюты на рынке.

Каким будет курс гривны в ноябре

Сейчас курс гривны выглядит сбалансированнее, чем летом. То, что мы сейчас наблюдаем – это отражение нескольких ожидаемых тенденций.

Пока доходы у людей не растут, и те деньги, которые они получают, тратятся на текущие потребности, поэтому способность конвертировать деньги в валюту падает. Следует также учитывать и то, что начинается отопительный сезон и в связи с расходами сбережения будут менее активно переводить в валюту,

– объясняет Жалило.

Кроме того, многие украинцы возвращаются из-за границы и привозят с собой определенные суммы денег в валюте, которые будут постепенно продавать. Также положительно влияет возобновление экспорта зерна и другой продукции через постепенное налаживание логистических каналов через границу. Из-за насыщенности рынка наличной валютой и доверия к курсу, в ноябре девальвационных трендов, скорее всего, не будет.

В таких условиях, вероятнее всего, курс гривны не будет падать, а возможно, приблизится к официальному курсу Нацбанка,

– ожидает эксперт.

Может ли измениться официальный курс

Курс Нацбанка является важным фактором, влияющим на курс коммерческих банков. Если в ноябре он останется на том же уровне, риски подорожания валюты значительно уменьшатся. Впрочем, по мнению члена совета в Лиге аудиторов Украины Михаила Крапивко, курс Нацбанка может быть пересмотрен до конца года.

Михаил Крапивко Член совета в Лиге аудиторов Украины В ноябре могут быть изменения – это зависит от того, как будут приниматься законопроекты. В первую очередь это законы о налогообложении и налоговой нагрузке на бизнес.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, в ноябре курс будет неизменным, но может быть пересмотрен в начале зимы.

Олег Пендзин ОО "Экономический дискуссионный клуб" Если начнутся движения, они начнутся в декабре. Потому что начнётся новый финансовый год и разъяснится ситуация с доходами и расходами бюджета. Вся финансовая помощь приходит Украине в долларах. Поэтому чем выше курс, тем больше доходов получает государство от продажи долларов.

Российские обстрелы

На сегодняшний день гривна сильно зависит от того, насколько агрессивно действует оккупант. К примеру, во время массированных обстрелов 10 октября курс доллара достиг 42 гривен. Однако уже к вечеру он нормализовался и находился около 41 гривны.

На скачки курса влияет психологическое состояние рынка, которое сильно ухудшается при массированных обстрелах. Поэтому главное условие для стабильности гривны – это спокойствие,

– считает Пендзин.

Впрочем, даже атаки Киева и других городов 17 октября не оказали значительного давления на курс. Доллар на сером рынке немного подорожал, но не смог преодолеть отметку в 41 гривну.

Курс валют сегодня

• Курс валют в банках

По данным Минфина, 21 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,20 гривны (+10 против 20 октября). В то время как продают ее за 40,80 гривны (без изменений).

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,32 (-8 копеек), а продают в среднем за 39,35 гривны за евро (-15 копеек).

• Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,40 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,53 (-20 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 38,55 гривны (-8 копеек) и продажа – 39,04 гривны (-12 копеек).

• Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,46 гривны (-14 копеек), а продажа – 40,63 гривны (-12 копейки).

Евро покупают по 38,80 гривны (-15 копеек), а покупают по 39,05 гривны (-15 копеек).

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