НБУ разрешил покупать безналичную валюту по курсу регулятора

Покупать валюту по официальному курсу НБУ украинцы смогут только при условии, что по истечении срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции. Регулятор пояснил, что такой шаг позволит населению защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ в свою очередь сохранить международные резервы.

Читайте также Кредит в биткойне: выгоднее ли он традиционного займа

По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка.

– говорится в сообщении регулятора.

Кратко об изменениях

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента не ограничивается.

Процентную ставку по депозиту будут устанавливать банки в соответствии с процентной политикой.

Срок депозита – от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Для нивелирования собственного валютного риска банки смогут покупать доллары у НБУ на сумму проведения таких депозитных операций по официальному курсу и в дальнейшем будут размещать приобретенную валюту на отдельном счете у НБУ. Однако они не будут иметь возможность использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи НБУ по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

Для компенсации банкам расходов от проведения таких операций Национальный банк будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

Что это значит для населения

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий, в комментарии 24 каналу, объясняет, что украинцев, получающих доходы и зарплаты в гривнах, беспокоит, что украинская нацвалюта может обесцениться по отношению к доллару. Вместе с тем он отмечает, что процентные ставки в долларах на депозитах ниже, чем в гривне.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик В гривне мы видим 16 – 18%, в госбанках 5%, а в валюте ставки от 0 до 1%. Поэтому с одной стороны выходит, что люди в принципе и хотят разместить гривну под 15 – 16%, но боятся, что может деволировать курс и соответственно эти 15 – 16% не перекроют им курсовую разницу, которая может возникнуть. Пока НБУ для того, чтобы уменьшить и заинтересовать людей в том, чтобы гривня была привлекательна, они приняли решение, что вы берете, например, 10 миллионов гривен, приходите в коммерческий банк, покупаете доллары по курсу НБУ и размещаете на депозит сроком не менее шести месяцев.

То есть у вас сформировался депозит в долларах на шесть месяцев.

Через шесть месяцев вы приходите в банк и продаете.

У вас в условиях этого депозита обязательна продажа этих долларов обратно коммерческому банку. И условием этой продажи новый курс НБУ.

То есть вы будете продавать доллары через шесть месяцев, свой депозит, по тому курсу НБУ, который будет к тому времени.

Если люди сейчас беспокоятся о нестабильности курса, то НБУ в целом закрывает вопрос курсового риска,

– подчеркивает аналитик.

Как НБУ закрывает вопрос курсового риска

Невмержицкий приводит пример, когда вы купили доллары по курсу 36,6 гривны, а затем через шесть месяцев он вырос, например, до 40 или 41 гривны за доллар. Так что вы продаете обратно свои доллары по этому новому курсу, например, 41 гривну. "Вот вы за шесть месяцев заработаете, 41 гривна минус 36,6 на 100 тысяч долларов, 500 тысяч гривен. Если будет такой курс", – рассказывает аналитик.

Что касается того, может ли НБУ наоборот снизить официальный курс, эксперт замечает, что когда человек, получив зарплату, идет и покупает доллары, потому что думает, что будет девальвация, или покупает сахар, муку, крупу, поскольку думаете, что цены вырастут, или наоборот не приобретаете ничего, потому что считаете, что курс девальвировать не будет, то сам принимает решение.

То есть, это инструмент для условного хеджирования и это ваше решение, но этот инструмент есть. Раньше его не было, а теперь есть. И вам принимать решение размещать депозит в гривне, размещать в валюте, брать гривну и покупать наличный доллар в кассах коммерческих банков или обменниках. Брать гривну и покупать доллары на 100 тысяч гривен раз в месяц – это ваше решение. Но сейчас, если вы надеетесь, что курс НБУ может расти, то соответственно вы можете по существу заработать на курсовой разнице,

– объясняет Невмержицкий.

Наличный курс по состоянию на 20 октября

Банки в среднем покупают доллары сегодня по 40,10 гривен, а продают по 40,80 гривен.

Обменники – по 40,38 гривны и 40,73 гривны соответственно.

Черный рынок – по 40,60 гривен и 40,75 гривен соответственно.

Банкирша Анна Золотько прогнозирует, что наличный курс на этой неделе будет колебаться в пределах коридора 40,6 – 41,6 гривны за доллар, при условии более-менее равного инфопространства.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.