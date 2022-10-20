НБУ дозволив купувати безготівкову валюту за курсом регулятора

Купувати валюту за офіційним курсом НБУ українці зможуть лише за умови, що після закінчення строку депозиту валюта має бути продана за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Регулятор пояснив, що такий крок дасть змогу населенню захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ, своєю чергою, зберегти міжнародні резерви.

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За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Коротко про зміни

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежується.

Відсоткову ставку за депозитом встановлюватимуть банки відповідно до процентної політики.

Строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Для нівелювання власного валютного ризику банки зможуть купувати долари в НБУ на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ. Однак, вони не матимуть можливості використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу НБУ за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

Для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій Національний банк нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

Що це означає для населення

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький, у коментарі 24 каналу, пояснює, що українців, котрі отримують доходи та зарплати у гривнях, турбує, що українська нацвалюта може знецінитись щодо долара. Разом з тим він зауважує, що відсоткові ставки в доларах на депозитах нижчі, ніж в гривні.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик В гривні ми бачимо 16 – 18%, в держбанках 5%, а валюті ставки від 0 до 1%. Тому з однієї сторони виходить, що люди в принципі й хочуть розмістити гривню під 15 – 16%, але бояться, що може деволювати курс і відповідно ці 15 – 16% не перекриють їм курсову різницю, яка може виникнути. Наразі НБУ для того, щоб зменшити і зацікавити людей в тому, щоб гривня була приваблива, вони прийняли рішення, що ви бере, наприклад, 10 мільйонів гривень, приходите до комерційного банку, купуєте долари по курсу НБУ і розміщаєте на депозит терміном не менше шести місяців.

Тобто у вас сформувався депозит в доларах на шість місяців.

Через шість місяців ви приходите до банку і продаєте.

У вас в умовах цього депозиту обов’язковий продаж цих доларів назад комерційному банку. І умовою цього продажу є новий курс НБУ.

Тобто ви будете продавати долари через шість місяців, свій депозит, по тому курсу НБУ, який буде на той час.

Якщо люди зараз переймаються щодо нестабільності курсу, то НБУ загалом закриває питання курсового ризику,

– підкреслює аналітик.

Як НБУ закриває питання курсового ризику

Невмержицький наводить приклад, коли ви купили долари по курсу 36,6 гривні, а потім через шість місяців він зріс, наприклад, до 40 чи 41 гривні за долар. Тож ви продаєте назад свої долари по цьому новому курсу, наприклад, 41 гривні. "От ви за шість місяців заробите, 41 гривня мінус 36,6 на 100 тисяч доларів, 500 тисяч гривень. Якщо буде такий курс", – розповідає аналітик.

Що стосується того, чи може НБУ навпаки знизити офіційний курс, експерт зауважує, що коли людина, отримавши зарплату, іде і купує долари, бо думає, що буде девальвація, або купує цукор, муку, крупи, оскільки думаєте, що ціни зростуть, чи навпаки не купуєте нічого, бо вважаєте, що курс девальвувати не буде, то сама приймає рішення.

Тобто це інструмент для умовного хеджування і це ваше рішення, але цей інструмент є. Раніше його не було, а тепер є. І вам приймати рішення розміщувати депозит в гривні, розміщувати у валюті, брати гривню і купувати готівковий долар на касах комерційних банків чи обмінниках. Брати гривню і купувати долари на 100 тисяч гривень раз в місяць – це ваше рішення. Але наразі, якщо ви сподіваєтесь, що курс НБУ може зростати, то відповідно ви можете по суті заробити на курсовій різниці,

– пояснює Невмержицький.

Готівковий курс станом на 20 жовтня

Банки в середньому купують долари сьогодні по 40,10 гривень, а продають по 40,80 гривень.

Обмінники – по 40,38 гривні та 40,73 гривні відповідно.

Чорний ринок – по 40,60 гривні та 40,75 гривні відповідно.

Банкірка Анна Золотько прогнозує, що готівковий курс цього тижня коливатиметься в межах коридору 40,6 – 41,6 гривні за долар, за умови більш-менш рівного інфопростору.

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