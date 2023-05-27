Влітку долар може піднятись до 40 гривень через податки на пальне

Влітку готівковий курс долара може зрости й сягнути до 40 гривень. Однією з причин експерти називають повернення довоєнних ставок ПДВ на пальне до рівня у 20%.

До чого готуватись

За словами голови ради Незалежної асоціації банків України Олени Коробкової, повернення з 1 липня довоєнної системи оподаткування пального призведе до зростання його імпорту за так званими "старими" цінами. Що активізує попит на американську валюту.

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Проте значних курсових змін і тоді очікувати не варто. Курс у найближчі два місяці коливатиметься в межах 38–40 гривень за долар,

– вважає Коробкова.

Альтернативний варіант

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 Каналу зазначив: попит на валюту може й скоротитись. Причиною ж цього може також стати пальне – однак у цьому випадку скорочення його споживання.

Борис Кушнірук Економічний експерт Усе пальне ми імпортуємо. Якщо воно внаслідок оподаткування зросте в ціні, то попит на нього може скоротитися. Відповідно, попит на валюту, яка необхідна для придбання нафтопродукту, теж скоротиться.

Як на курс вплине ситуація на фронті

Зі свого боку, аналітики Олександр Паращій у розмові з 24 Каналом зазначив: події на фронті можуть здійснювати вплив на курс долара. Однак вони мають психологічний ефект. Так, за його словами:

якщо події розвиватимуться позитивно для України – "ніякого ефекту на валютний ринок не буде";

якщо ж "реалізовуватимуться якісь ризики" – настрої українців погіршаться, що може "якимось чином тиснути на гривню".

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