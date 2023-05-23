Що буде з готівковим курсом в червні

Як розповів 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса, у червні ситуація на валютному ринку України буде стабільною й не відрізнятиметься від травневої. Причина – відсутність потенційних факторів, які можуть змінити поточну ситуацію.

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Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Зараз все стабільно. Однак якщо з'являться фактори, що збільшать попит чи пропозицію, зможемо побачити якісь зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз нема.

Такої ж думки дотримується й керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. У коментарі 24 Каналу він зазначив: на стабільність курсової ситуації впливає низка факторів, зокрема:

функціонування зернового коридору;

продовження дії валютних обмежень НБУ.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Відтоку валюти у нас за фінансовими операціями не буде. Експорт, скоріш за все, буде на відносно високому рівні. Відповідно, попит на долар буде відносно низьким. Таким чином наразі нема ознак, щоб ситуація якось змінилася порівняно з тим, що маємо сьогодні.

Крім того, зауважив він, стабільність на ринку забезпечуватимуть й інші фактори:

сталий приплив валюти від фінансових партнерів України;

продовження фінансової та військової допомоги країні;

стабільне зростання золотовалютних резервів.

Протягом червня, скоріше за все, курс буде в районі близько 37 гривень за долар. Плюс-мінус 50 копійок,

– констатував Паращій.

Як на курс вплине ситуація на фронті

Водночас аналітик підкреслив: події на фронті можуть здійснювати вплив на курс долара. Однак вони мають психологічний ефект. Так, за його словами:

якщо події розвиватимуться позитивно для України – "ніякого ефекту на валютний ринок не буде";

якщо ж "реалізовуватимуться якісь ризики" – настрої українців погіршаться, що може "якось тиснути на гривню".

Готівковий курс може впасти нижче офіційного

Також експерти підкреслили, очікувати зниження готівкового курсу долара до офіційного не слід – хоч він і перебуватиме близько 36,6 гривні. Однак і Фурса, і Паращій впевнені: повного урівняння в червні не буде.

Навряд чи варто цього очікувати. Готівковий курс і так близько підійшов до офіційного,

– каже Фурса.

Втім, Паращій все ж визнає: можливість того, що готівковий курс не лише зрівняється з офіційним, а й впаде ниже його рівня, є. Хоча й мінімальна.

За його словами, якщо така ситуація і виникне, то триватиме дуже недовго. Адже імпортери купують українську продукцію саме за офіційним курсом.

На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,

– резюмував Паращій.

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