Что будет с наличным курсом в июне

Как рассказал 24 Каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса, в июне ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и не будет отличаться от майской. Причина – отсутствие потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

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Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сейчас все стабильно. Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет.

Такого же мнения придерживается и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. В комментарии 24 Каналу он отметил: на стабильность курсовой ситуации влияет ряд факторов, в частности:

функционирование зернового коридора;

продолжение действия валютных ограничений НБУ.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Оттока валюты у нас по финансовым операциям не будет. Экспорт, скорее всего, будет на относительно высоком уровне. Соответственно, спрос на доллар будет относительно низким. Таким образом, пока нет признаков, чтобы ситуация как-то изменилась по сравнению с тем, что имеем сегодня.

Кроме того, отметил он, стабильность на рынке будут обеспечивать и другие факторы:

постоянный приток валюты от финансовых партнеров Украины;

продолжение финансовой и военной помощи стране;

стабильный рост золотовалютных резервов.

В июне, скорее всего, курс будет в районе около 37 гривен за доллар. Плюс-минус 50 копеек,

– констатировал Паращий.

Как на курс повлияет ситуация на фронте

В то же время аналитик подчеркнул: события на фронте могут осуществлять влияние на курс доллара. Однако они оказывают психологический эффект. Так, по его словам:

если события будут развиваться положительно для Украины – "никакого эффекта на валютном рынке не произойдет";

если же будут "реализовываться какие-то риски" – настроения украинцев ухудшатся, что может "каким-то образом давить на гривну".

Наличный курс может упасть ниже официального

Также эксперты подчеркнули, ожидать снижения наличного курса доллара к официальному не следует – хоть он и будет около 36,6 гривны. Однако и Фурса, и Паращий уверены: полного уравнения в июне не будет.

Вряд ли этого стоит ожидать. Наличный курс и так близко подошел к официальному,

– говорит Фурса.

Впрочем, Паращий все же признает: возможность того, что наличный курс не только сравнится с официальным, но и упадет ниже его уровня, есть. Хотя и минимальная.

По его словам, если такая ситуация и возникнет, то продлится очень недолго. Ведь импортеры покупают украинскую продукцию именно по официальному курсу.

На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,

– резюмировал Паращий.

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