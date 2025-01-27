Чи варто купувати долар на початку лютого

У перші дні минулого тижня гривня залишалася під посиленим тиском з боку попиту, зумовленого насамперед ефектами значних бюджетних видатків кінця минулого року. Обсяг торгів на міжбанку у понеділок / вівторок перевищував 200 мільйонів доларів.

Як змінилась ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на початку минулого тижня регулятор продовжував посилено підтримувати національну валюту.

Читайте також Як зупинка транзиту газу через Україну бʼє по Росії і що далі: інтервʼю з ексголовою ГТС України

Починаючи з середини тижня ситуація почала змінюватися. Насамперед почав вичерпуватися ефект бюджетних видатків у грудні: об’єм торгів на міжбанку скоротився, на ринку збільшився обсяг пропозиції валюти з боку експортерів, які таким чином відреагували на стабілізацію курсу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Відтак вже наприкінці торгівельної сесії середи котирування опустилися нижче позначки 42 гривень за долар. А останні угоди у п’ятницю укладалися в межах 41,85 – 41,87 гривень за долар.

Золотько уточнює, що на цьому тлі суттєво скоротилися інтервенції НБУ. Ба більше, регулятор навіть купував валюту на міжбанку. Сума хоч і суто символічна, але вона наочно демонструє зміну настроїв на ринку.

Додам, що вагому підтримку гривні надало й рішення регулятора підняти облікову ставку на 1% до 14,5%. Це збільшує привабливість гривневих інструментів та потенційно підвищує попит на національну валюту,

– уточнює банкірка.

Зверніть увагу! Готівковий ринок відчув послаблення попиту на валюту ще на початку тижня. Вартість долара почала динамічно знижуватися вже у понеділок. А до кінця тижня американська валюта втратила близько 40 копійок і зараз курс її продажу перебуває у коридорі 42,15 – 42,20 гривень за долар.

Що буде з доларом на початку лютого

Загалом кінець січня та лютий є доволі сприятливим періодом для гривні. Проте наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово посилити попит на іноземну валюту з боку населення.

Тож наприкінці тижня варто розраховувати на помірне зростання курсу. На мою думку, протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в межах коридору 42,10 – 42,70 гривень за долар,

– наголошує банкірка.

Зауважте! Статистика свідчить, що курс у другій половині січня знизився до мінімальних показників з кінця грудня.