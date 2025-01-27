Чи варто купувати долар на початку лютого
- До кінця тижня курс долара знизився, але очікується, що вартість долара в готівковому сегменті в лютому буде в межах 42,10 – 42,70 гривень за долар.
- Рішення підняти облікову ставку на 1% до 14,5% збільшило привабливість гривневих інструментів та потенційно підвищило попит на національну валюту.
У перші дні минулого тижня гривня залишалася під посиленим тиском з боку попиту, зумовленого насамперед ефектами значних бюджетних видатків кінця минулого року. Обсяг торгів на міжбанку у понеділок / вівторок перевищував 200 мільйонів доларів.
Як змінилась ситуація на валютному ринку
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на початку минулого тижня регулятор продовжував посилено підтримувати національну валюту.
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Починаючи з середини тижня ситуація почала змінюватися. Насамперед почав вичерпуватися ефект бюджетних видатків у грудні: об’єм торгів на міжбанку скоротився, на ринку збільшився обсяг пропозиції валюти з боку експортерів, які таким чином відреагували на стабілізацію курсу.
Відтак вже наприкінці торгівельної сесії середи котирування опустилися нижче позначки 42 гривень за долар. А останні угоди у п’ятницю укладалися в межах 41,85 – 41,87 гривень за долар.
Золотько уточнює, що на цьому тлі суттєво скоротилися інтервенції НБУ. Ба більше, регулятор навіть купував валюту на міжбанку. Сума хоч і суто символічна, але вона наочно демонструє зміну настроїв на ринку.
Додам, що вагому підтримку гривні надало й рішення регулятора підняти облікову ставку на 1% до 14,5%. Це збільшує привабливість гривневих інструментів та потенційно підвищує попит на національну валюту,
– уточнює банкірка.
Зверніть увагу! Готівковий ринок відчув послаблення попиту на валюту ще на початку тижня. Вартість долара почала динамічно знижуватися вже у понеділок. А до кінця тижня американська валюта втратила близько 40 копійок і зараз курс її продажу перебуває у коридорі 42,15 – 42,20 гривень за долар.
Що буде з доларом на початку лютого
Загалом кінець січня та лютий є доволі сприятливим періодом для гривні. Проте наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово посилити попит на іноземну валюту з боку населення.
Тож наприкінці тижня варто розраховувати на помірне зростання курсу. На мою думку, протягом тижня вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в межах коридору 42,10 – 42,70 гривень за долар,
– наголошує банкірка.
Зауважте! Статистика свідчить, що курс у другій половині січня знизився до мінімальних показників з кінця грудня.