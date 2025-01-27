Как изменилась ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в начале прошлой недели регулятор продолжал усиленно поддерживать национальную валюту.

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Начиная с середины недели ситуация начала меняться. В первую очередь начал исчерпываться эффект бюджетных расходов в декабре: объем торгов на межбанке сократился, на рынке увеличился объем предложения валюты со стороны экспортеров, которые таким образом отреагировали на стабилизацию курса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Поэтому уже в конце торговой сессии среды котировки опустились ниже отметки 42 гривен за доллар. А последние сделки в пятницу заключались в пределах 41,85 – 41,87 гривен за доллар.

Золотько уточняет, что на этом фоне существенно сократились интервенции НБУ. Более того, регулятор даже покупал валюту на межбанке. Сумма хоть и чисто символическая, но она наглядно демонстрирует изменение настроений на рынке.

Добавлю, что весомую поддержку гривне оказало и решение регулятора поднять учетную ставку на 1% до 14,5%. Это увеличивает привлекательность гривневых инструментов и потенциально повышает спрос на национальную валюту,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! Наличный рынок почувствовал ослабление спроса на валюту еще в начале недели. Стоимость доллара начала динамично снижаться уже в понедельник. А к концу недели американская валюта потеряла около 40 копеек и сейчас курс ее продажи находится в коридоре 42,15 – 42,20 гривны за доллар.

Что будет с долларом в начале февраля

В целом конец января и февраль являются довольно благоприятным периодом для гривны. Однако приближение переходной даты на этой неделе может временно усилить спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Поэтому в конце недели стоит рассчитывать на умеренный рост курса. По моему мнению, течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривны за доллар,

– отмечает банкир.

Заметьте! Статистика показывает, что курс во второй половине января снизился до минимальных показателей с конца декабря.