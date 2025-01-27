Как изменилась ситуация на валютном рынке
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в начале прошлой недели регулятор продолжал усиленно поддерживать национальную валюту.
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Начиная с середины недели ситуация начала меняться. В первую очередь начал исчерпываться эффект бюджетных расходов в декабре: объем торгов на межбанке сократился, на рынке увеличился объем предложения валюты со стороны экспортеров, которые таким образом отреагировали на стабилизацию курса.
Поэтому уже в конце торговой сессии среды котировки опустились ниже отметки 42 гривен за доллар. А последние сделки в пятницу заключались в пределах 41,85 – 41,87 гривен за доллар.
Золотько уточняет, что на этом фоне существенно сократились интервенции НБУ. Более того, регулятор даже покупал валюту на межбанке. Сумма хоть и чисто символическая, но она наглядно демонстрирует изменение настроений на рынке.
Добавлю, что весомую поддержку гривне оказало и решение регулятора поднять учетную ставку на 1% до 14,5%. Это увеличивает привлекательность гривневых инструментов и потенциально повышает спрос на национальную валюту,
– уточняет банкир.
Обратите внимание! Наличный рынок почувствовал ослабление спроса на валюту еще в начале недели. Стоимость доллара начала динамично снижаться уже в понедельник. А к концу недели американская валюта потеряла около 40 копеек и сейчас курс ее продажи находится в коридоре 42,15 – 42,20 гривны за доллар.
Что будет с долларом в начале февраля
В целом конец января и февраль являются довольно благоприятным периодом для гривны. Однако приближение переходной даты на этой неделе может временно усилить спрос на иностранную валюту со стороны населения.
Поэтому в конце недели стоит рассчитывать на умеренный рост курса. По моему мнению, течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 42,10 – 42,70 гривны за доллар,
– отмечает банкир.
Заметьте! Статистика показывает, что курс во второй половине января снизился до минимальных показателей с конца декабря.