Долар до гривні: МВФ спрогнозував, коли долар буде по 50

23 жовтня 2024, 13:15
Читать новость на русском
Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

World Economic Outlook

МВФ покращив свої прогнози щодо курсу долара до гривні до 2029 року. Відповідно, ціна американської валюти досягне позначки у 50 гривень лише у 2028 році.

Яким буде курс долара

За підрахунками МВФ середній курс долара на рік становитиме:

Читайте також Росія збільшила свою частку на європейському ринку СПГ

  • 2024 рік – 41,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 41,0 гривні за долар)
  • 2025 рік – 45,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 45,8 гривні за долар)
  • 2025 рік – 46,8 гривні за долар (прогноз за квітень – 48,6 гривні за долар)
  • 2027 рік – 48,6 гривні за долар (прогноз за квітень – 50,4 гривні за долар)
  • 2028 рік – 50,2 гривні за долар (прогноз за квітень – 52,1 гривні за долар)
  • 2029 рік – 51,7 гривні за долар (прогноз за квітень – 54,1 гривні за долар).

Зауважте! Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України.

Прогноз Уряду

Уряд прописав у бюджеті на 2025 рік середній курс на рівні 45,0 гривні за долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд прогнозує такий середній курс долара:

  • у 2025 році до 45,0 гривні,
  • у 2026 році до 46,5 гривні
  • у 2027 році до 46,4 гривні.