Долар до гривні: МВФ спрогнозував, коли долар буде по 50
23 жовтня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:World Economic Outlook
МВФ покращив свої прогнози щодо курсу долара до гривні до 2029 року. Відповідно, ціна американської валюти досягне позначки у 50 гривень лише у 2028 році.
Яким буде курс долара
За підрахунками МВФ середній курс долара на рік становитиме:
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- 2024 рік – 41,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 41,0 гривні за долар)
- 2025 рік – 45,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 45,8 гривні за долар)
- 2025 рік – 46,8 гривні за долар (прогноз за квітень – 48,6 гривні за долар)
- 2027 рік – 48,6 гривні за долар (прогноз за квітень – 50,4 гривні за долар)
- 2028 рік – 50,2 гривні за долар (прогноз за квітень – 52,1 гривні за долар)
- 2029 рік – 51,7 гривні за долар (прогноз за квітень – 54,1 гривні за долар).
Зауважте! Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України.
Прогноз Уряду
Уряд прописав у бюджеті на 2025 рік середній курс на рівні 45,0 гривні за долар.
У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд прогнозує такий середній курс долара:
- у 2025 році до 45,0 гривні,
- у 2026 році до 46,5 гривні
- у 2027 році до 46,4 гривні.