Каким будет курс доллара
По подсчетам МВФ средний курс доллара в год составит:
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- 2024 год – 41,0 гривны за доллар (прогноз за апрель – 41,0 гривны за доллар)
- 2025 год – 45,0 гривны за доллар (прогноз за апрель – 45,8 гривны за доллар)
- 2025 год – 46,8 гривны за доллар (прогноз за апрель – 48,6 гривны за доллар)
- 2027 год – 48,6 гривны за доллар (прогноз за апрель – 50,4 гривны за доллар)
- 2028 год – 50,2 гривны за доллар (прогноз за апрель – 52,1 гривны за доллар)
- 2029 год – 51,7 гривны за доллар (прогноз за апрель – 54,1 гривны за доллар).
Заметьте! Расчеты МВФ примерно совпадают с прогнозами правительства Украины.
Прогноз Правительства
Правительство прописало в бюджете на 2025 год средний курс на уровне 45,0 гривны за доллар.
В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство прогнозирует такой средний курс доллара:
- в 2025 году до 45,0 гривны,
- в 2026 году до 46,5 гривны
- в 2027 году до 46,4 гривны.