Каким будет курс доллара

По подсчетам МВФ средний курс доллара в год составит:

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2024 год – 41,0 гривны за доллар (прогноз за апрель – 41,0 гривны за доллар)

2025 год – 45,0 гривны за доллар (прогноз за апрель – 45,8 гривны за доллар)

2025 год – 46,8 гривны за доллар (прогноз за апрель – 48,6 гривны за доллар)

2027 год – 48,6 гривны за доллар (прогноз за апрель – 50,4 гривны за доллар)

2028 год – 50,2 гривны за доллар (прогноз за апрель – 52,1 гривны за доллар)

2029 год – 51,7 гривны за доллар (прогноз за апрель – 54,1 гривны за доллар).

Заметьте! Расчеты МВФ примерно совпадают с прогнозами правительства Украины.

Прогноз Правительства

Правительство прописало в бюджете на 2025 год средний курс на уровне 45,0 гривны за доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство прогнозирует такой средний курс доллара: