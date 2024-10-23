Какова доля России на европейском рынке газа

Для сравнения, в 2023 году доля России на европейском рынке СПГ составляла 14%, сообщает Bloomberg.

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Отчет Агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) отмечает, что Россия увеличила свою долю на фоне сокращения поставок из других стран.

Заметьте! Это несмотря на то, что общий импорт СПГ в ЕС в третьем квартале упал до минимального уровня с 2021 года.

При этом доля США в поставках СПГ оставалась стабильной на уровне 45%, а доля Катара снизилась до 12% из-за изменения торговых потоков в регионе Красного моря.

Какой спрос на газ в ЕС

ЕС продолжает искать возможности для уменьшения зависимости от российского газа, особенно учитывая, что соглашение о транзите газа через Украину заканчивается в конце этого года.

Заметьте! Франция и Бельгия, которые принимают значительные объемы российского топлива, призвали к более строгому мониторингу, однако Еврокомиссия пока не предложила конкретного плана действий для ускорения отказа от российского газа.

Согласно отчету ACER за 2024, спрос на газ в ЕС продолжал сокращаться в течение первых восьми месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это снижение было вызвано главным образом падением потребления в энергетическом секторе, что перевесило незначительный рост спроса со стороны промышленности.

К слову! Доля ЕС на мировом рынке импорта сжиженного природного газа уменьшилась до 18% в третьем квартале 2024, тогда как годом ранее она составляла 24%.