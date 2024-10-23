Яким буде курс долара

За підрахунками МВФ середній курс долара на рік становитиме:

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2024 рік – 41,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 41,0 гривні за долар)

2025 рік – 45,0 гривні за долар (прогноз за квітень – 45,8 гривні за долар)

2025 рік – 46,8 гривні за долар (прогноз за квітень – 48,6 гривні за долар)

2027 рік – 48,6 гривні за долар (прогноз за квітень – 50,4 гривні за долар)

2028 рік – 50,2 гривні за долар (прогноз за квітень – 52,1 гривні за долар)

2029 рік – 51,7 гривні за долар (прогноз за квітень – 54,1 гривні за долар).

Зауважте! Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України.

Прогноз Уряду

Уряд прописав у бюджеті на 2025 рік середній курс на рівні 45,0 гривні за долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд прогнозує такий середній курс долара: