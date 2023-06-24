Періодичне падіння чи різкий ріст: яким буде курс на наступний тиждень

Долар частково опускається до рівня офіційного курсу, однак періодичні коливання залишають валюту в межах від 36,6 до 37 гривень. Водночас на наступний тиждень ціна за прогнозами ймовірно може сягнути й максимальної позначки у 38 гривень.

Долар максимум по 38 гривень, а євро по 41,5 гривні

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що курсові коливання на наступний тиждень будуть на рівні 37 – 38 гривень за долар. Водночас "кордони" євро будуть в межах 40 – 41,5 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас можемо припустити, що, як і протягом всього червня, валютний курс долара перебуватиме на "граничній межі" 37 гривень з періодичним падінням в бік офіційного курсу, скорочуючи відстань між курсами з 2,5% до 1,5 – 1%. А євро може спробувати перетнути верхній кордон 41,5 гривні завдяки росту пари євро/долар.

У період з 26 червня по 2 липня готівковому ринку будуть притаманні такі характеристики:

різниця між курсом продажу і покупки готівки залишиться у більш-менш сталих показниках: 0,15 – 0,3 гривні,

коливання курсів протягом банківського дня не перевищать 0,5 гривні,

різниця між офіційним та "обмінним" курсами валют буде на рівні 2 – 2,5%.

Загалом, ситуація буде досить прогнозованою і стабільною без надмірних сенсацій та непередбачуваностей: зараз відсутні будь-які підстави для різких змін кон’юнктури готівкового ринку,

– каже експерт.

Від чого залежатиме долар у липень

Як розповідає Тарас Лєсовий, головними економічними чинниками стануть позиція Нацбанку щодо подальшого "зрівняння" офіційного та готівкового курсу.

Головним "маркером" може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Такий крок регулятора сигналізуватиме про впевненість в економіці та можливій подальшій лібералізації Міжнародний валютний ринок України. Зменшення облікової ставки в найближчі місяці призведе до поступового зниження ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що і собі вплине на ціноутворення депозитних ставок,

– додає банкір.

Крім того, буде вплив від збільшення привабливості депозитних вкладів, як гривневих, так і в іноземній валюті,

Від обсягів й системності макрофінансової допомоги від західних партнерів, адже Україна щомісяця отримує до 4 мільярдів доларів допомоги,

Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку,

Розвиток внутрішньоекономічної діяльності,

Не менш важливим стануть події на фронті через те, що будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості громадянам.

Лєсовий прогнозує у липні стабільну ситуацію, водночас гривня продовжить зміцнюватися.

Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі: 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро, нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют,

– підсумовує співрозмовник.