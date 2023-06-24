Доллар максимум по 38 гривен, а евро по 41,5 гривны

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что курсовые колебания на следующую неделю будут на уровне 37 – 38 гривен за доллар. В то же время "границы" евро будут в пределах 40 – 41,5 гривны.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время, можем предположить, что, как и в течение всего июня, валютный курс доллара будет находиться на "предельной границе" 37 гривен с периодическим падением в сторону официального курса, сокращая расстояние между курсами с 2,5% до 1,5 – 1%. А евро может попытаться пересечь верхнюю границу 41,5 гривны благодаря росту пары евро/доллар.

В период с 26 июня по 2 июля наличном рынке будут присущи следующие характеристики:

разница между курсом продажи и покупки наличных денег останется в более или менее постоянных показателях: 0,15 – 0,3 гривны,

колебания курсов в течение банковского дня не превысят 0,5 гривны,

разница между официальным и "обменным" курсами валют будет на уровне 2 – 2,5%.

В общем ситуация будет достаточно прогнозируемой и стабильной без чрезмерных сенсаций и непредсказуемостей: сейчас отсутствуют какие-либо основания для резких изменений конъюнктуры наличного рынка,

– говорит эксперт.

От чего будет зависеть доллар в июль

Как рассказывает Тарас Лесовой, главными экономическими факторами станут позиция Нацбанка относительно дальнейшего "уравнения" официального и наличного курса.

Главным "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Такой шаг регулятора будет сигнализировать об уверенности в экономике и возможной дальнейшей либерализации Международного валютного рынка Украины. Уменьшение учетной ставки в ближайшие месяцы приведет к постепенному снижению ставок по депозитным сертификатам НБУ, что и для себя повлияет на ценообразование депозитных ставок,

– добавляет банкир.

Кроме того, будет влияние от увеличения привлекательности депозитных вкладов, как гривневых, так и в иностранной валюте,

От объемов и системности макрофинансовой помощи от западных партнеров, ведь Украина ежемесячно получает до 4 миллиардов долларов помощи,

Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке,

Развитие внутриэкономической деятельности,

Не менее важным станут события на фронте из-за того, что любые оптимистичные новости будут придавать уверенности гражданам.

Лесной прогнозирует в июле стабильную ситуацию, в то же время гривна продолжит укрепляться.

Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре: 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро, нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют,

– заключает собеседник.

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