Какая сейчас ситуация на рынке

В комментарии 24 Каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, рассказал, что сейчас мы находимся в ситуации, когда предложения валюты больше, чем спроса на нее. Стабильность курса формирует определенное спокойствие среди населения.

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А значит, в таком случае у людей формируется мнение о том, что сбережения можно оставлять в гривнах и не нужно их переводить в доллары.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Кроме того, доллары вывозить некуда. Это привело к тому, что потребность в валюте сократилась. В соответствии с этим мы увидели все эти истории с тем, что купюры не принимали. Это показатель того, что банки и другие учреждения имеют возможность "крутить носом".

Июльский курс доллара: чего ждать

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, спрогнозировал, что в июле ситуация на наличном валютном рынке будет зависеть прежде всего от нескольких главных экономических факторов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Первый из них – это позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнивания" всех имеющихся курсов в один (на основе официального курса валют). Следовательно, главным "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Такой шаг регулятора будет сигнализировать об уверенности в экономике и возможной дальнейшей либерализации международного валютного рынка Украины. Уменьшение учетной ставки в ближайшие месяцы приведет к постепенному снижению ставок по депозитным сертификатам НБУ, что в свою очередь повлияет на ценообразование депозитных ставок.

Дальше идет увеличение привлекательности депозитных вкладов, как гривневых, так и в иностранной валюте

Вместе с гривневыми "длительными" депозитами от 9 месяцев до 1 года, ставки по которым находятся на "пике" в 20 – 21% (свыше 70% новых депозитов заключается сроком от 9 месяцев до 1 года именно под максимальные проценты), ожидается постепенная популяризация и вкладов в долларах и евро.

Заметьте, в июне в некоторых банках наблюдалось повышение ставок по валютным депозитам с мизерных 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% годовых.

Объемы и системность макрофинансовой помощи западных партнеров;

Обычно ежемесячно Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи, эти средства идут на то, чтобы сбалансировать государственный бюджет и держать украинскую экономику в стабильном состоянии.

– добавляет Лесовой.

Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;

А также развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.

В то же время, по данным Госстата, в январе – апреле 2023 года экспорт товаров составил 13,3 миллиарда долларов, что составляет 80,4% от объема экспорта за аналогичный период 2022 года.

Важным косвенным фактором, который может влиять на рынок, являются события на фронте. Любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будут давиться" любые панические проявления на рынке.

Следовательно, заключает эксперт, сейчас достаточно оснований полагать, что в июле ситуация на валютном рынке сохранится относительно стабильной, но с постепенной реализацией тренда на дальнейшее укрепление гривны

Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют,

– говорит собеседник.

До конца лета не стоит ждать резких перемен

Как говорит Борис Кушнирук, все зависит от НБУ, ведь 50% валюты продает именно он. В то же время Олег Пендзин, экономист и член Экономического дискуссионного клуба, в разговоре с 24 Каналом прогнозирует, что курс до конца лета будет соответствовать показателям, которые есть сейчас. Конечно, будет и определенная волатильность.

Олег Пендзин Экономист и член Экономического дискуссионного клуба В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть то, что НБУ смог нарастить валютные резервы.

Обратите внимание, на сегодняшний день валютные резервы Украины больше, чем были за последние 11 лет независимости – это 39 миллиардов долларов.

Что может развернуть курс в сторону роста

Инфляция в Украине все еще присутствует и достаточно существенна. По данным Государственная служба статистики Украины, потребительская инфляция в мае замедлилась, однако все еще составляет 15,3%.

Согласно этому, объясняет Кушнирук, все внутренние цены в долларовом эквиваленте растут. Это не только негативно влияет на экономику, но еще больше усложняет ситуацию, ведь выгоднее тогда импортировать, а не производить в Украине.

В связи с этим я считаю, что курс не стоит отпускать. Все, что продается на межбанковском валютном рынке, – продает Нацбанк. И при таких обстоятельствах открывать рынок – это абсурдно. Выходит так, что есть только один покупатель, который все определяет. Поэтому я за то, чтобы провести прогнозируемую девальвацию,

– объясняет Кушнирук.

К примеру, по 1% ежемесячно. Таким образом, это будет стимулировать внутреннее производство, чтобы оно было активнее. И, в таком случае, будет закладываться возможность для постепенного отпускания курса.

Однако Пендзин отмечает, что конференция в Лондоне 21 июня по вопросам восстановления Украины ответила на все главные вопросы.

Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет,

– уверяет он.

По состоянию на 23 июня доллар на наличном рынке в среднем составляет в обменниках при покупке 36,6 гривны, а при продаже – 37,2 гривны. В банках – 36,7 гривны и 37,3 гривны соответственно.