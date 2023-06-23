Какая сейчас ситуация на рынке
В комментарии 24 Каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, рассказал, что сейчас мы находимся в ситуации, когда предложения валюты больше, чем спроса на нее. Стабильность курса формирует определенное спокойствие среди населения.
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А значит, в таком случае у людей формируется мнение о том, что сбережения можно оставлять в гривнах и не нужно их переводить в доллары.
Кроме того, доллары вывозить некуда. Это привело к тому, что потребность в валюте сократилась. В соответствии с этим мы увидели все эти истории с тем, что купюры не принимали. Это показатель того, что банки и другие учреждения имеют возможность "крутить носом".
Июльский курс доллара: чего ждать
Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, спрогнозировал, что в июле ситуация на наличном валютном рынке будет зависеть прежде всего от нескольких главных экономических факторов.
Первый из них – это позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнивания" всех имеющихся курсов в один (на основе официального курса валют). Следовательно, главным "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Такой шаг регулятора будет сигнализировать об уверенности в экономике и возможной дальнейшей либерализации международного валютного рынка Украины. Уменьшение учетной ставки в ближайшие месяцы приведет к постепенному снижению ставок по депозитным сертификатам НБУ, что в свою очередь повлияет на ценообразование депозитных ставок.
- Дальше идет увеличение привлекательности депозитных вкладов, как гривневых, так и в иностранной валюте
Вместе с гривневыми "длительными" депозитами от 9 месяцев до 1 года, ставки по которым находятся на "пике" в 20 – 21% (свыше 70% новых депозитов заключается сроком от 9 месяцев до 1 года именно под максимальные проценты), ожидается постепенная популяризация и вкладов в долларах и евро.
- Объемы и системность макрофинансовой помощи западных партнеров;
Обычно ежемесячно Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи, эти средства идут на то, чтобы сбалансировать государственный бюджет и держать украинскую экономику в стабильном состоянии.
– добавляет Лесовой.
- Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;
- А также развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.
- Важным косвенным фактором, который может влиять на рынок, являются события на фронте. Любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будут давиться" любые панические проявления на рынке.
Следовательно, заключает эксперт, сейчас достаточно оснований полагать, что в июле ситуация на валютном рынке сохранится относительно стабильной, но с постепенной реализацией тренда на дальнейшее укрепление гривны
Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют,
– говорит собеседник.
До конца лета не стоит ждать резких перемен
Как говорит Борис Кушнирук, все зависит от НБУ, ведь 50% валюты продает именно он. В то же время Олег Пендзин, экономист и член Экономического дискуссионного клуба, в разговоре с 24 Каналом прогнозирует, что курс до конца лета будет соответствовать показателям, которые есть сейчас. Конечно, будет и определенная волатильность.
В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть то, что НБУ смог нарастить валютные резервы.
Что может развернуть курс в сторону роста
Инфляция в Украине все еще присутствует и достаточно существенна. По данным Государственная служба статистики Украины, потребительская инфляция в мае замедлилась, однако все еще составляет 15,3%.
Согласно этому, объясняет Кушнирук, все внутренние цены в долларовом эквиваленте растут. Это не только негативно влияет на экономику, но еще больше усложняет ситуацию, ведь выгоднее тогда импортировать, а не производить в Украине.
В связи с этим я считаю, что курс не стоит отпускать. Все, что продается на межбанковском валютном рынке, – продает Нацбанк. И при таких обстоятельствах открывать рынок – это абсурдно. Выходит так, что есть только один покупатель, который все определяет. Поэтому я за то, чтобы провести прогнозируемую девальвацию,
– объясняет Кушнирук.
К примеру, по 1% ежемесячно. Таким образом, это будет стимулировать внутреннее производство, чтобы оно было активнее. И, в таком случае, будет закладываться возможность для постепенного отпускания курса.
Однако Пендзин отмечает, что конференция в Лондоне 21 июня по вопросам восстановления Украины ответила на все главные вопросы.
Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет,
– уверяет он.