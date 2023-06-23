Яка зараз ситуація на ринку

У коментарі 24 Каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, розповів, що зараз ми знаходимося у ситуації, коли пропозиції валюти більше, ніж попиту на неї. Стабільність курсу формує певне заспокоєння серед населення.

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А отже, у такому випадку, в людей формується думка про те, що заощадження можна залишати у гривнях й не потрібно їх переводити у долари.

Борис Кушнірук Економічний експерт Крім того, долари вивозити немає куди. Це все призвело до того, що потреба у валюті скоротилася. Відповідно до цього ми побачили усі ці історії з тим, що купюри не приймали. Це показник того, що банки та інші установи мають можливість "крутити носом".

Липневий курс долара: чого чекати

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, спрогнозував, що у липні ситуація на готівковому валютному ринку залежатиме насамперед від кількох головних економічних чинників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перший із них – це позиція НБУ щодо подальшого "зрівняння" всіх наявних курсів в один (на основі офіційного курсу валют). Відтак головним "маркером" може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Такий крок регулятора сигналізуватиме про впевненість в економіці та можливій подальшій лібералізації міжнародного валютного ринку України. Зменшення облікової ставки в найближчі місяці призведе до поступового зниження ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що своєю чергою вплине на ціноутворення депозитних ставок.

Далі йде збільшення привабливості депозитних вкладів, як гривневих, так і в іноземній валюті.

Разом з гривневими "тривалими" депозитами від 9 місяців до 1 року, ставки за якими знаходяться на "піку" у 20 – 21% (понад 70% нових депозитів укладається терміном від 9 місяців до 1 року саме під максимальні відсотки), очікується поступова популяризація і вкладів у доларах та євро.

Зауважте, у червні в деяких банках спостерігалося підвищення ставок за валютними депозитами з мізерних 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% річних.

Обсяги й системність макрофінансової допомоги від західних партнерів;

Зазвичай щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги, ці кошти йдуть на те, щоб збалансувати державний бюджет і тримати українську економіку у стабільному стані,

– додає Лєсовий.

Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку;

А також розвиток внутрішньоекономічної діяльності й "експортні" надходження валюти.

Водночас за даними Держстату, у січні – квітні 2023 року експорт товарів становив 13,3 мільярда доларів, що складає 80,4% від обсягу експорту за аналогічний період 2022 року.

Важливим непрямими факторами, що можуть впливати на ринок, є події на фронті. Будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості й снаги громадянам, натомість "чавитимуться" будь-які панічні прояви на ринку.

Відтак, підсумовує експерт, зараз достатньо підстав вважати, що у липні ситуація на валютному ринку збережеться відносно стабільною, але з поступовою реалізацією тренду на подальше зміцнення гривні.

Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют,

– каже співрозмовник.

До кінця літа не варто очікувати різких змін

Як каже Борис Кушнірук, все залежатиме від НБУ, адже 50% валюти продає саме він. Водночас Олег Пендзин, економіст та член Економічного дискусійного клубу, у розмові з 24 Каналом прогнозує, що курс до кінця літа відповідатиме тим показникам, що є зараз. Звичайно, що буде й певна волатильність.

Олег Пендзин Економіст та член Економічного дискусійного клубу У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви.

Зверніть увагу, на сьогодні валютні резерви України більші, ніж були за останні 11 років незалежності – це 39 мільярдів доларів.

Що може розвернути курс у бік зростання

Інфляція в Україні все ще присутня і вона доволі суттєва. За даними Державної служби статистики України, споживча інфляція у травні сповільнилася, однак все ще складає 15,3%.

Відповідно до цього, пояснює Кушнірук, усі внутрішні ціни у доларовому еквіваленті зростають. Це не тільки негативно впливає на економіку, але й ще більше ускладнює ситуацію, адже вигідніше тоді імпортувати, а не виробляти в Україні.

У зв'язку з цим я вважаю, що курс не варто відпускати. Все, що продається на міжбанківському валютному ринку – продає Нацбанк. І за таких обставин відкривати ринок – це абсурдно. Виходить так, що є лише один покупець, який все визначає. Тому я за те, щоб провести прогнозовану девальвацію,

– пояснює Кушнірук.

Наприклад, по 1% щомісяця. Таким чином, це стимулюватиме внутрішнє виробництво, аби воно було більш активним. І, у такому випадку, закладатиметься можливість для поступового відпускання курсу.

Однак Пендзин зауважує, що конференція у Лондоні 21 червня щодо питань відновлення України відповіла на усі головні питання.

Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде,

– запевняє він.

Станом на 23 червня долар на готівковому ринку в середньому становить в обмінниках при купівлі 36,6 гривні, а при продажі – 37,2 гривні. В банках – 36,7 гривні та 37,3 гривні відповідно.