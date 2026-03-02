Долар більше не дешевшає: офіційний курс в Україні підскочив на початку березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 березня. Євро продовжило дешевшати, тоді як долар різко зріс у ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 2 березня торгується по 43,09 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 11 копійок проти 27 лютого. Офіційний курс євро становить 50,86 гривні, отже його ціна впала на 16 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 3 березня курс валют буде таким:

долар – 43,23 гривні (+14 копійок);

євро – 50,60 гривні (-26 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 2 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,91 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,23 гривні , а продаж – по 43,30 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,50 гривні, а продаж – по 43,40 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 2 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,33 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,11 гривні , а продаж – по 51,27 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,85 гривні, а продаж – по 51,40 гривні.

Яким буде курс на початку березня?

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в перший тиждень весни Нацбанк зможе утримувати "притомний" курс.

Водночас співвідношення між попитом і пропозицією валюти на ринку поступово вирівнюватиметься природним шляхом, зокрема через потребу бізнесу сплачувати податки.

Новими орієнтирами для долара банкір назвав 43 гривні, тоді як для євро – 51 гривню, хоч показники можуть їх перетинати.