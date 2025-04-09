НБУ підвищив курс долара, а курс євро опустив

За останню добу американська валюта виросла, а європейська опустилася, але всього на декілька копійок. НБУ очікує, що 10 квітня обидві валюти полізуть вгору.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,17 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 8 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 45,02 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.

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Станом на 10 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 45,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,80 гривні , продаж – по 41,40 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 40,99 гривні , продаж – по 41,07 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,85 гривні, продаж – по 41,25 гривні.

Прогноз курсу до кінця 2025 року

Автор "Останнього капіталіста" Валентин Краснопьоров на першій лекції "Капіталу 24" зауважив, що для України занадно укріплена гривня не є хорошим фактором, адже зовнішня допомога від партнерів та виручка за експорт може надходити у такому випадку за меншим курсом, аніж планували раніше, передає 24 Канал.

Валентин Краснопьоров Підприємець та засновник ініціативи "Останній капіталіст" Гратися в укріплення гривні категорично не можна, але, звісно, розвивати гривню також не можна, бо це вдарить по довірі до валюти.

Крім того, Краснопьоров каже, що до кінця 2025 року курс навряд чи буде на рівні 44 – 45 гривень, як прогнозували раніше.

Зверніть увагу! За теперішніх умов курс може перебувати в діапазоні від 42 – 43 гривень.