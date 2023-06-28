Курс в обмінниках майже по 37: на скільки подорожчав долар
Долар в банках та на чорному ринку тримається стабільного рівня ціни з максимально допустимими коливаннями до 5 копійок. Однак в обмінниках валюта при купівлі зросла майже до 37 гривні вперше за довгий час.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 28 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-5 копійок проти 27 червня), а продаж – 37,40 гривні (+5 копійок).
Читайте також Молода картопля подешевшає, а кавуни будуть імпортні: скільки коштуватимуть продукти у липні
- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривні (10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,99 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,36 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-18 копійок), а продаж – 41,22 гривні (+13 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,23 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+3 копійки).
- Євро купують по 40,90 гривні (+10 копійок), а продають за 41,10 гривні (+12 копійок).
Яким буде долар до кінця літа
У розмові з 24 Каналом економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що до кінця літа долар буде стабільним. Однак на ринку все ж може бути присутня певна волатильність.
У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви.
Співрозмовник додав, що Україна продовжить отримувати кошти від західних партнерів, а це впливатиме на курс.
Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде,
– запевняє він.