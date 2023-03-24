Яким буде курс долара в останній тиждень березня
Глобальних змін на готівковому ринку наприкінці березня не відбудеться, вважає банкір. Тож долар знаходитиметься у новому звичному коридорі, а коливання курсу не перевищуватимуть 15 – 20 копійок.
Ситуація на готівковому ринку
В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня, зазначив у коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко.
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На думку банкіра, головними та незмінними чинниками курсової стабільності вже протягом кількох місяців є:
- збереження стабільного курсу валют;
- експортні надходження за продаж збіжжя, адже “зернову угоду” продовжено ще на 4 місяці,
- потужна фінансова допомога від міжнародних партнерів,
- помірна інфляція (за січень – лютий вона склала лише 1,5%),
- баланс між попитом і пропозицією на готівковому ринку, як внаслідок конвертаційних депозитних програм, так і через своєчасні валютні інтервенції.
Звісно, що будь-яке загострення на фронті чи ймовірні ракетні обстріли певною мірою додають суспільної нервовості, але на досвіді останніх кількох місяців можна зробити висновок, що цей фактор не тривкий, кількаденний і за великим рахунком не здатен порушити встановлені економічні тренди.
Яким буде курс наступного тижня
На думку Марченка, в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються:
- коливання між курсом покупки та продажу не перевищуватимуть 15 – 20 копійок за долар та 20 – 30 копійок за євро, що наразі є доброю ознакою міцного ринку;
- поточні коливання готівкового курсу (протягом 1 банківського дня) будуть в середньому на рівні 30 копійок – без надмірних злетів чи різких падінь.
Готівковий курс буде у своєму новому економічно обґрунтованому "фарватері": 37,8 – 38,8 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро,
– прогнозує Марченко.
Який готівковий курс сьогодні
- 24 березня готівковий долар в банках можна продати в середньому за 38,10 гривні (-10 копійок проти 23 березня), а купити за 38,60 гривні (-8 копійок).
- В обмінниках купують долар в середньому за 38,20 гривні (без змін), а продають – за 38,52 гривні (-8 копійок).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,35 гривні (+5 копійок), а продаж – 38,46 гривні (+1 копійка).