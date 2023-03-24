Яким буде курс долара в останній тиждень березня

Глобальних змін на готівковому ринку наприкінці березня не відбудеться, вважає банкір. Тож долар знаходитиметься у новому звичному коридорі, а коливання курсу не перевищуватимуть 15 – 20 копійок.

Ситуація на готівковому ринку

В останні дні березня і на початку квітня валютні курси в обмінних пунктах можуть дещо змінитися відносно попереднього тижня, зазначив у коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко.

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На думку банкіра, головними та незмінними чинниками курсової стабільності вже протягом кількох місяців є:

збереження стабільного курсу валют;

експортні надходження за продаж збіжжя, адже “зернову угоду” продовжено ще на 4 місяці,

потужна фінансова допомога від міжнародних партнерів,

помірна інфляція (за січень – лютий вона склала лише 1,5%),

баланс між попитом і пропозицією на готівковому ринку, як внаслідок конвертаційних депозитних програм, так і через своєчасні валютні інтервенції.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Звісно, що будь-яке загострення на фронті чи ймовірні ракетні обстріли певною мірою додають суспільної нервовості, але на досвіді останніх кількох місяців можна зробити висновок, що цей фактор не тривкий, кількаденний і за великим рахунком не здатен порушити встановлені економічні тренди.

Яким буде курс наступного тижня

На думку Марченка, в перехідний "березнево-квітневий" тиждень глобальні зміни на готівковому ринку не передбачаються:

коливання між курсом покупки та продажу не перевищуватимуть 15 – 20 копійок за долар та 20 – 30 копійок за євро, що наразі є доброю ознакою міцного ринку;

поточні коливання готівкового курсу (протягом 1 банківського дня) будуть в середньому на рівні 30 копійок – без надмірних злетів чи різких падінь.

Готівковий курс буде у своєму новому економічно обґрунтованому "фарватері": 37,8 – 38,8 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро,

– прогнозує Марченко.

Який готівковий курс сьогодні