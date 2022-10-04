Долар падає: експерт розповів, як довго це триватиме

Курс долара на готівковому ринку падає, після суттєвого стрибка. Тож Економіка 24 запитала в економічного експерта, як довго протримається цей тренд й чи варто говорити про зміцнення гривні.

Що відбувається з курсом долара

Олег Пендзин, у коментарі 24 каналу, пояснив, що падіння долара, котре прослідковується другий тиждень поспіль – коливання курсу. Така динаміка триватиме не довго.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Він рухається в тому коридорі, який є: від 41 до 42,5 гривні за долар. Це не є падіння, це – звичайне коливання. Якщо врахувати проєкт бюджету, то середньорічний курс який закладений на наступний рік 42 гривні, офіційний курс. Тобто готівковий буде вищий. Тому я не думаю, що в даній ситуації це укріплення гривні є визначальним фактором.

Також експерт нагадує, що офіційний курс до кінця наступного року буде 50 гривень. Відтак те, що зараз відбувається на валютному ринку – верхівка айсберга. "В України у бюджеті видаткова частина 2 трильйони, а дохідна 1,250 трильйони. 50% розходів бюджету Україні треба запозичувати", – додає він.

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Нагадаємо, раніше Борис Кушнірук, у коментарі 24 каналу, порівнював готівковий курс долара до гривні з маятником, коли він тягнеться, то в бік знецінення чи збільшення долара, то потім трохи повертається назад.

Борис Кушнірук Економічний експерт Певний час стабілізується, потім проходить місяць – півтора, після чого починається нове підняття курсу. І так, на жаль, буде тривати доти, поки не завершиться війна.

Готівковий курс 4 жовтня

Станом на 14:44 за київським часом, згідно з даними сайту "Мінфін", готівковий курс продовжує стрімко знижуватись у банках та на чорному ринку. Від ранку у банках долар подешевшав ще на 20 копійок, а на чорному ринку на близько гривню. Нині готівковий курс виглядає наступним чином:

банки купують долари по 40,60 гривень та продають по 41,40 гривень,

на чорному ринку – по 40,27 та 40,81 гривні відповідно.