Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (-40 копійок проти 3 жовтня). Тоді як продають її за 41,60 гривні за долар (-40 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,05 гривень (-45 копійок), а продають в середньому за 40,45 гривні за євро (-35 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,63 гривні (-82 копійки), а продають – за 41,27 гривні (-67 копійок), за даними finance.ua.

(-82 копійки), а продають – за (-67 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,05 гривні (-61 копійка) та продаж – 39,88 гривні (-50 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,38 гривні (-22 копійки), а продаж – 41,30 гривні (-52 копійки).

(-22 копійки), а продаж – (-52 копійки). Євро продають по 39,30 гривні (-48 копійок), а купують за 39,82 гривні (-38 копійок).

Курс цього тижня: прогноз банкірки

Анна Золотько прогнозує, що курс долара цього тижня може знаходитись в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар, але за умови більш-менш рівного інформаційного поля. На її думку, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Додатковим фактором підтримки гривні має стати й збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті з 50 тисяч до 100 тисяч гривень, вважає експертка.

До теми НБУ збільшив ліміт депозиту: яку суму безготівкової валюти зможуть купляти українці

Зауважимо, що вчора ЄС та України підписали меморандум про надання макрофінансової грошової допомоги на 5 мільярдів євро. Перший транш надійде вже цього місяця. Раніше економічний експерт зауважував важливість цих грошових надходжень. На його думку, у разі затримки НБУ міг підвищити офіційний курс долара у бік 39 – 40 гривень.