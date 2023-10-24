Курс долара стрімко падає: де найвигідніше можна купити валюту

Готівковий курс долара продовжує стрімко падати. Найпомітніше за добу курс змінився в обмінниках та на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на 24 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,40 гривні (-10 копійок проти 23 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривень (без змін), а продаж – в середньому за 40,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,32 гривні (-18 копійок), а продаж – 38,05 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продаж – (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,13 гривні (+18 копійок), а продаж – 40,55 гривні (-16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (-20 копійок), а продаж – 38 гривень (-10 копійок).

(-20 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 40,30 гривні (-2 копійки), а продають за 40,45 гривні (-14 копійок).

Що буде з курсом долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що ключовою подією цього тижня стане засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення правління НБУ по обліковій ставці.

Разом з тим, на її думку, якщо регулятор знизить ставку на 2% це значного впливу на валютний ринок не чинитиме. Хоча помірне зростання волатильності на готівковому ринку не виключене, адже періоди перегляду ставки нерідко стають приводом для спекулятивних атак на гривню.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку буде знаходитися в діапазоні 37,80 – 38,40 гривні за долар.

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