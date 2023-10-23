Курс валют у банках
- З п'ятниці по 23 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-5 копійок проти 20 жовтня), а продаж – 38,15 гривні (без змін).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривень (-31 копійка), а продаж – в середньому за 40,60 гривні (+9 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,50 гривні (-32 копійки), а продаж – 38,13 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-28 копійок), а продаж – 40,71 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (+10 копійок), а продаж – 38,10 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 40,32 гривні (+1 копійка), а продають за 40,59 гривні (+8 копійок).
Що буде з курсом долара цього тижня
Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що цього тижня у ціновій політиці долара та євро чекати особливих змін не варто. Він спрогнозував, що курсовий коридор буде в межах 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 42 гривні за євро.
Звісно, з часом, але аж ніяк не раптово, курс валют може дещо зрости. Ринок очікує, що Нацбанк дозволить міжбанківські коливання курсів у ширших межах. Відповідні зміни можуть статися й на готівковому ринку, адже він орієнтується на безготівковий з додаванням поверх курсу ще 1 – 1,5%. Таким чином, цілком можливо, що до кінця року курсові показники можуть змінитися в економічно обґрунтованих межах.