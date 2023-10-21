Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив, що значні зусилля НБУ були спрямовані на збереження стійкого валютного ринку, оскільки відбувався перехід до керованої гнучкості курсу.
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На сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять приблизно 11 – 12% після оподаткування та надають захист від інфляції. "Перевагою гривневого депозиту в тому, що це сприяє зниженню попиту на валюту, а отже й зниженню тиску на ринку", – йдеться в повідомленні НБУ.
Які подальші зміни очікуються
НБУ й надалі буде реалізовувати цю стратегію й послаблювати обмеження.
Однак цей процес буде поступовим, що логічно, адже це надасть можливості для роботи підприємств та мінімізує ризики.
Яким буде курс долара найближчим часом
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що курс за перші 2 тижні нового режиму на безготівковому ринку коливається нижче офіційного курсу.
Разом із тим він підкреслив, що НБУ вживає ефективні заходи, щоб значно знизити "агресію" покупців валютними інтервенціями, а також налагодити баланс між попитом та пропозицією.
Чинники, що впливатимуть на валютний ринок
- розвиток експортних потужностей: збіжжя, метал, сировина тощо;
- перебіг війни;
- макрофін від країн-партнерів та МВФ;
- розвиток економіки;
- початок опалювального сезону.
З 23 по 29 жовтня докорінних змін на готівковому ринку не варто очікувати. Імовірно, що курсовий коридор буде в межах минулого тижня: 37,5 – 38,5 гривень за долар та 39 – 42 гривень за євро,
– підсумував Лєсовий.
Який курс зараз готівковий курс
- Обмінники 20 жовтня купували долар в середньому 37,95 гривні, продають по 38,08 гривні.
- Банки – по 37,82 гривень та 38,22 гривні відповідно.
- Чорний ринок – по 37,73 гривні та 38,12 гривні.