Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук отметил, что значительные усилия НБУ были направлены на сохранение устойчивого валютного рынка, поскольку проходил переход к управляемой гибкости курса.

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На сегодняшний день средние ставки по депозитам в гривне составляют примерно 11 – 12% после налогообложения и предоставляют защиту от инфляции. "Преимуществом гривневого депозита в том, что это способствует снижению спроса на валюту, а следовательно и снижению давления на рынке", – говорится в сообщении НБУ.

Какие дальнейшие изменения ожидаются

НБУ и дальше будет реализовывать эту стратегию и ослаблять ограничения.

Однако этот процесс будет постепенным, что логично, ведь это позволит возможности для работы предприятий и минимизирует риски.

Напомним! НБУ перешел от фиксированного курса к гибкому

Каким будет курс доллара в ближайшее время

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что курс за первые 2 недели нового режима на безналичном рынке колеблется ниже официального курса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что НБУ принимает эффективные меры, чтобы значительно снизить "агрессию" покупателей валютными интервенциями, а также наладить баланс между спросом и предложением.

Факторы, влияющие на валютный рынок

развитие экспортных мощностей: зерно, металл, сырье и тому подобное;

ход войны;

макрофин от стран-партнеров и МВФ;

развитие экономики;

начало отопительного сезона.

С 23 по 29 октября коренных изменений на наличном рынке ожидать не стоит. Вероятно, что курсовой коридор будет в пределах прошлой недели: 37,5 – 38,5 гривен за доллар и 39 – 42 гривен за евро,

– подытожил Лесной.

Какой курс сейчас наличный курс

Обменники 20 октября покупали доллар в среднем 37,95 грн, продают по 38,08 грн.

20 октября покупали доллар в среднем 37,95 грн, продают по 38,08 грн. Банки – по 37,82 гривен и 38,22 гривны соответственно.

– по 37,82 гривен и 38,22 гривны соответственно. Черный рынок – по 37,73 гривны и 38,12 гривны.

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