Курс валют в банках

С пятницы по 23 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-5 копеек против 20 октября), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится за 40 гривен (-31 копейка), а продажа – в среднем за 40,60 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,50 гривны (-32 копейки), а продажа – 38,13 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(-32 копейки), а продажа – (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (-28 копеек), а продажа – 40,71 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (+10 копеек), а продажи – 38,10 гривны (-5 копеек).

(+10 копеек), а продажи – (-5 копеек). Евро покупают за 40,32 гривны (+1 копейка), а продают за 40,59 гривны (+8 копеек).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на этой неделе в ценовой политике доллара и евро ждать особых изменений не стоит. Он спрогнозировал, что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.