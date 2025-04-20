Долар після свят: чи будуть стрімкі стрибки

Найімовірніше, що після Великодня курс долара залишиться стабільним. Це буде пов'язано із зусиллями Нацбанку, що дозволить уникнути різких коливань вартості.

Який прогноз долара з 21 квітня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, після Великодня курс долара в Україні на готівковому ринку перебуватиме у валютному коридорі від 40,80 гривні до 41,30 гривні за долар.

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Водночас на міжбанку курс перебуватиме в діапазоні 41,10 – 41,60 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Український ринок під надійним регуляторним та монетарним захистом, адже Нацбанк вживає ефективних заходів, щоб, з одного боку – притишити споживчі ціни. А з іншого боку – режим керованої гнучкості передбачає встановлення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій.

Лєсовий додає, що стрімкі курсові зміни майже виключені, а поточні коливання перебуватимуть в парадигмі минулого тижня.

Зверніть увагу! Не є виключенням, що на ринку збережеться відносна тотожність курсів і протягом післясвяткового тижня.