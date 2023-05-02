Різкого зростання не очікується: скільки коштуватиме долар на початку травня

В кінці квітня курс долара мав незначні коливання, але в цілому був стабільним. Натомість перший тиждень травня може зустріти нас тенденцією на зростання.

Що буде з доларом на початку травня

Банкірка Анна Золотько ексклюзивно для 24 Каналу спрогнозувала, якими будуть тенденції на готівковому ринку наступний тиждень. Ситуація буде схожою на кінець квітня.

До теми Як змінився курс долара за вихідні

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" У перші кілька днів минулого тижня гривня досить динамічно зміцнювалася, реагуючи на часткову лібералізацію валютних обмежень, зокрема розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків. Великі системні банки, користуючись цим рішенням, почали знижувати вартість готівкового долара, щоб запропонувати українцям конкурентні умови придбання валюти, чим спровокували зниження курс загалом на ринку до 37,65 – 37,7 гривень за долар.

У другій половині тижня курс підкорегувався до 37,75 – 37,85 гривні за долар.

Банкірка прогнозує, що схожі тенденції, швидше за все, спостерігатимуться на ринку й цього тижня. Завдяки посиленню конкуренції між банками та небанківськими установами, загальний тренд на зміцнення готівкового курсу зберігатиметься, хоча його динаміка навряд чи буде дуже значною.

З одного боку, для банків такі операції вимагають додаткового обсягу банкнот іноземної валюти, з іншого, різниця між курсами купівлі та продажу валюти в них значно більша. Відтак зниження курсу продажу призводить й до падіння курсу купівлі валюти, що автоматично спричиняє падіння об’ємів придбаної в населення валюти. Оскільки останній показник є однією зі складових розрахунку ліміту продажу валюти населенню,

– пояснила Золотько.

Тож ринок й надалі шукатиме новий баланс, відштовхуючись від рівноважного рівня 37,8 гривні за долар. На думку експертки, протягом наступного тижня курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах коридору 37,4 – 38,1 гривні за долар.

Який курс долара 2 травня