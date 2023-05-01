Цікаво Що буде з курсом долара, цінами на продовольство та пальним у травні: прогноз експертів

Яким буде курс у травні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу підкреслила, що неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого так очікують усі українці. Наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування українців – сказати неможливо.

Вона пояснює, що тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту.