Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 1 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+10 копійок проти 28 квітня), а купити за 38 гривень (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,42 гривні (-3 копійки), а продають – за 37,87 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-3 копійки), а продаж – 41,73 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (без змін), а продаж – 37,85 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 41,40 гривні (-1 копійка), а продають за 41,58 гривні (-2 копійки).