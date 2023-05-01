Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 1 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+10 копеек против 28 апреля), а купить за 38 гривен (+5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 41 гривна (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,42 гривны (-3 копейки), а продают – за 37,87 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-3 копейки), а продажа – 41,73 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (без изменений), а продажа – 37,85 гривны (-5 копеек).
  • Евро покупают по 41,40 гривны (-1 копейка), а продают за 41,58 гривны (-2 копейки).