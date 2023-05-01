Интересно Что будет с курсом доллара, ценами на продовольствие и горючим в мае: прогноз экспертов

Каким будет курс в мае

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что невозможно оценить фактор контрнаступления, которого так ожидают все украинцы. Насколько успешным он будет и удовлетворит ли ожидания украинцев – сказать невозможно.

Она объясняет, что здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса.