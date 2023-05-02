Что будет с долларом в начале мая

Банкир Анна Золотько эксклюзивно для 24 Канала спрогнозировала, какими будут тенденции на наличном рынке на следующей неделе. Ситуация будет похожа на конец апреля.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" В первые несколько дней на прошлой неделе гривна достаточно динамично укреплялась, реагируя на частичную либерализацию валютных ограничений, в частности, расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков. Крупные системные банки, пользуясь этим решением, начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы предложить украинцам конкурентные условия приобретения валюты, чем спровоцировали снижение курса в целом на рынке до 37,65 – 37,7 гривен за доллар.

Во второй половине недели курс подкорректировался к 37,75 – 37,85 гривны за доллар.

Банкир прогнозирует, что подобные тенденции, скорее всего, будут наблюдаться на рынке и на этой неделе. Благодаря усилению конкуренции между банками и небанковскими учреждениями, общий тренд по укреплению наличного курса будет сохраняться, хотя его динамика вряд ли будет очень значительной.

С одной стороны, для банков такие операции требуют дополнительного объема банкнот иностранной валюты, с другой, разница между курсами купли и продажи валюты у них значительно больше. Следовательно, снижение курса продаж приводит и к падению курса покупки валюты, что автоматически приводит к падению объемов приобретенной у населения валюты. Поскольку последний показатель является одной из составляющих расчета лимита продаж валюты населению,

– объяснила Золотько.

Поэтому рынок и дальше будет искать новый баланс, отталкиваясь от равновесного уровня 37,8 гривны за доллар. По мнению эксперта, в течение следующей недели курс продажи наличного доллара будет колебаться в пределах коридора 37,4 – 38,1 гривны за доллар.

Какой курс доллара 2 мая