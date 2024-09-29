Жовтень почнеться без стресу: чого чекати від курсу долара
29 вересня 2024, 13:38Читать новость на русском
На початку жовтня курс долара традиційно буде під наглядом НБУ. Попри це вартість валюти буде коливатися.
Чого чекати від долара
У розмові з 24 Каналом Тарас Лєсовий спрогнозував, що валютний ринок на початку жовтня буде коливатися у чітко визначених межах.
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З одного боку, всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною системою і відповідно до режиму керованої гнучкості: часті, подекуди щоденні, курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі коридори коливань. А, з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.
Регулятор продовжить точкове втручання у курсоутворення, коли це буде потрібно.
Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня,
– додав Лєсовий.
Тож ситуація буде досить прогнозованою.
Основні тенденції долара в жовтні
- Коридори валютних коливань: 41 – 41,6 гривні за долар (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар; комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар; обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар; обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар; обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.