Жовтень почнеться без стресу: чого чекати від курсу долара

На початку жовтня курс долара традиційно буде під наглядом НБУ. Попри це вартість валюти буде коливатися.

Чого чекати від долара

У розмові з 24 Каналом Тарас Лєсовий спрогнозував, що валютний ринок на початку жовтня буде коливатися у чітко визначених межах.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З одного боку, всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною системою і відповідно до режиму керованої гнучкості: часті, подекуди щоденні, курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі коридори коливань. А, з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Регулятор продовжить точкове втручання у курсоутворення, коли це буде потрібно.

Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня,

– додав Лєсовий.

Тож ситуація буде досить прогнозованою.

Основні тенденції долара в жовтні