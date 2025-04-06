Долар знову залишається без змін у середині квітня

Наступного тижня на ринку валют не варто очікувати суттєвих змін. Річ у тім, що співвідношення попиту та пропозиції коригується завдяки валютним інтервенціям, водночас зараз аграрії "природним шляхом" збільшують пропозицію через посівну.

Яким буде курс долара

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий пояснює, що на ринок також впливатимуть наступного тижня й монетарні заходи, як-от збільшена облікова ставка у березні.

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Крім того, наближення великодніх свят певною мірою збільшують пропозицію на готівковому ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Напередодні великих свят частина громадян може продавати валюту. Розуміємо, що ці кошти можуть витрачатися саме для святкових приготувань.

Таким чином, з 7 по 13 квітня на готівковому ринку та на міжбанку вже вкотре валютні коридори тримаються на одному ж рівні: 41,40 – 41,80 гривні за долар (на міжбанку) та 41,40 – 41,80 гривні за долар (на готівковому ринку).