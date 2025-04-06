Каким будет курс доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой объясняет, что на рынок также будут влиять на следующей неделе и монетарные меры, например, увеличенная учетная ставка в марте.

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Кроме того, приближение пасхальных праздников в определенной степени увеличивают предложение на наличном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту. Понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений.

Таким образом, с 7 по 13 апреля на наличном рынке и на межбанке уже в который раз валютные коридоры держатся на одном же уровне: 41,40 – 41,80 гривны за доллар (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривни за доллар (на наличном рынке).