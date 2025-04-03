Влияние тарифных войн Трампа на курс доллара
Кроме того, начнут девальвировать национальные валюты, о чем рассказал Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала.
Если рассматривать эту ситуацию исключительно через призму тарифной войны, которую развязал Трамп, то главным следствием будет "парад девальваций", потому что страны будут вынуждены как-то компенсировать конкурентность своих товаров на внешних рынках. Начнут девальвировать национальные валюты, и это затронет, в том числе и Украину.
Эксперт рассказал, что Украину заденет снижение сырьевых цен в различных регионах, в частности, на агропродукцию. Например, бедные страны (например африканские или азиатские), которую покупают украинское зерно, не смогут покупать его в том объеме, что раньше.
Они будут вынуждены сбивать цену, а это будет снижать валютную выручку для Украины. Также Китай будет снижать цены, ведь не будет нуждаться в том количестве товаров, которое сейчас покупает в Украине,
– пояснил Андрей Шевчишин.
То есть, с одной стороны, Украина будет иметь снижение цен, а с другой стороны будет "парад девальваций". Более того, Украина в этом плане также будет терять, тем более, что ее торговые партнеры будут иметь эти проблемы. Речь идет о таких партнерах:
- Европа;
- Китай;
- Ближний Восток.
Важно! Гривне будет трудно устоять в этой ситуации, но это произойдет не так быстро. Перспектива выглядит негативно.