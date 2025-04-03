В чем Франция обвинила США

Как говорит премьер-министр Франции Франсуа Байру, новые пошлины Трампа создадут огромные трудности для Европы и мировой экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Байру говорит, что США предает своих союзников, проводя такую политику. Более того, французский премьер отмечает серьезные последствия, с которыми столкнутся американцы.

Франсуа Байру Премьер-министр Франции Идея о том, что каждый из крупнейших регионов мира замкнется сам в себе и торговые войны теперь должны стать правилом, скрывает в себе опасности, которые, к сожалению, со временем станут реальностью.

Как говорит Байру "правительство важнейшей державы на планете" больше не солидарно с теми странами, с которыми был образован альянс свободы на Западе. Премьер также указывает на то, что политика Трампа "ставит под сомнение нашу экономику и французское общество в целом".