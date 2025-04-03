У чому Франція звинуватила США

Як каже прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру, нові мита Трампа створять величезні труднощі для Європи і світової економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Байру каже, що США зраджує своїх союзників, проводячи таку політику. Щобільше, французький прем'єр наголошує на серйозних наслідках з якими стикнуться американці.

Франсуа Байру Прем'єр-міністр Франції Ідея про те, що кожен із найбільших регіонів світу замкнеться сам у собі і що торговельні війни тепер мають стати правилом, приховує в собі небезпеки, які, на жаль, із часом стануть реальністю.

Як каже Байру "уряд найважливішої держави на планеті" більше не солідарний з тими країнами, з якими було утворено альянс свободи на Заході. Прем'єр також вказує на те, що політика Трампа "ставить під сумнів нашу економіку і французьке суспільство загалом".