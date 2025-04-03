Велика Британія відповість на мита США

Стармер зазначив, що "жоден варіант не виключений", коли йдеться про відповідь Великої Британії, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Кір Стармер сказав, що уряд країни тепер зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись виключно національними інтересами" та "забезпеченні фінансової підтримки працюючих людей".

Однією з головних переваг нашої нації є наша здатність зберігати холоднокровність,

– зробив заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Видання PA пише, що Стармер підкреслив, що розпочинається новий етап підготовчих заходів. У своєму розпорядженні Лондон має широкий спектр інструментів. Тому Велика Британія продовжить роботу з бізнесами по всій країні, щоб обговорити їхню оцінку можливих варіантів дій.

Наш намір залишається незмінним – досягти угоди, але жоден варіант не виключається,

– сказав Кір Стармер.

Він додав, що Велика Британія повинна гідно відповісти на цей виклик. Тому прем'єр доручив своїй команді рухатися далі та швидше в реалізації змін, які, на його думку, зроблять економіку сильнішою та більш стійкою».

Тому що цей уряд зробить усе необхідне, щоб захистити національні інтереси Великої Британії, усе необхідне, щоб забезпечити основу безпеки, яка дозволить працюючим людям займатися своїми справами,

– наголосив британський урядовець.

Він заявив, що Лондон буде діяти:

з прагматизмом;

холодним розрахунком;

зосередженістю на національній безпеці.

Важливо! Даунінг-стріт, яка очікувала введення 20% тарифів для Великої Британії, "з полегшенням" сприйняла запровадження нижчої ставки – 10%. Таким чином підхід Кіра Сармера до адміністрації Трампа приніс свої плоди.