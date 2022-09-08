Курс долара рекордно виріс: в чому причина стрибка

Готівковий курс долара перетнув нову психологічну позначку і зупинився на своєму рекордному рівні. Але надалі ситуація може стабілізуватися.

Про те, що буде з курсом долара та чому він так раптом стрибнув у ціні 24 каналу розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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Чому курс долара виріс

Причиною зростання готівкового курсу долара став дефіцит саме готівкової валюти на ринку. Як пояснила експертка, ця проблема назрівала вже тривалий час.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Дефіцит готівкової валюти сформувався не за один день, але останніми днями проблема загострилася. Скоріш за все в одного з основних постачальників готівкових доларів та євро виникли тимчасові логістичні труднощі. Як тільки ринок відчув, що банкнот фізично не вистачає, курс на сірому ринку стрімко пішов вгору.

Який курс 8 вересня

У банках курс долара зупинився на середньому рівні 40,50 гривні за долар при купівлі (+40 копійок проти 7 вересня) та 41,28 гривні за долар (+38 копійок).

В обмінниках курс також стрімко виріс – купують за 41,11 гривні (+36 копійок), а продають – за 41,73 гривні (+50 копійок).

На чорному ринку курс долара в середньому на рівні 41,40 гривні (+48 копійок), а продаж – 41,69 гривні (+57 копійок).

Чого чекати далі

Банкірка переконує, що Національний банк вже відреагував на ситуацію – ще 7 вересня регулятор провів аукціон з продажу готівкових доларів за безготівкові.

Але навіть ця акція не може заспокоїти ринок миттєво, адже банки мають розвести придбані банкноти по відділеннях, перш ніж вони потраплять до кас по всій Україні,

– пояснює Анна Золотько.

Але реакція НБУ та конкурентне середовище незабаром заспокоять ринок і готівковий курс долара знизиться, прогнозує експертка.

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку, за даними ЗМІ, заклало середній курс долара у 2023 році на рівні 50 гривень, тоді як на початку наступного року він буде ще на рівні 42 гривні за долар.

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