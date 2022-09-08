О том, что будет с курсом доллара и почему он так вдруг прыгнул в цене 24 каналу, рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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Почему курс доллара вырос

Причиной роста наличного курса доллара стал дефицит именно наличной валюты на рынке. Как пояснила эксперт, эта проблема назревала уже длительное время.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дефицит наличной валюты сформировался не за один день, но в последние дни проблема обострилась. Скорее всего, у одного из основных поставщиков наличных долларов и евро возникли временные логистические трудности. Как только рынок почувствовал, что банкнот физически не хватает, курс на сером рынке стремительно пошел вверх.

Какой курс 8 сентября

В банках курс доллара остановился на среднем уровне 40,50 гривны за доллар при покупке (+40 копеек против 7 сентября) и 41,28 гривны за доллар (+38 копеек).

В обменниках курс также стремительно вырос – покупают за 41,11 гривны (+36 копеек), а продают – за 41,73 гривны (+50 копеек).

На черном рынке курс доллара в среднем на уровне 41,40 гривны (+48 копеек), а продажа – 41,69 гривны (+57 копеек).

Чего ждать дальше

Банкирша убеждает, что Национальный банк уже отреагировал на ситуацию – еще 7 сентября регулятор провел аукцион по продаже наличных долларов за безналичные.

Но даже эта акция не может успокоить рынок мгновенно, ведь банки должны развести приобретенные банкноты по отделениям, прежде чем они попадут в кассы по всей Украине.

– объясняет Анна Золотько.

Но реакция НБУ и конкурентная среда скоро успокоят рынок и наличный курс доллара снизится, прогнозирует эксперт.

Напомним, что Минэкономразвития, по данным СМИ, заложило средний курс доллара в 2023 году на уровне 50 гривен, в то время как в начале следующего года он будет еще на уровне 42 гривны за доллар.

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