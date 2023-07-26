Можливе тимчасове зростання курсу: чи наблизиться долар до офіційного рівня

Кінець липня може стати доволі турбулентним для курсу валют через, ймовірне рішення НБУ про зниження облікової ставки. Це може спричинити певні спекуляції на ринку.

Чи наблизиться курс до офіційного рівня

Василь Невмержицький вважає, що передбачити майбутній курс долара досить важко. Це пов'язано з бойовими діями на території України.

Читайте також Курс долара знову повернувся до позначки нижче ніж 37: де вигідно придбати валюту

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик У нас є ситуації як підрив росіянами Каховської ГЕС. Тобто це все події, які ми не очікували. Тому ніхто не може прогнозувати, що буде з курсом. Ми ніколи не жили у такій ситуації, яка є зараз. Ми не знаємо, які можуть бути завтра виклики.

На його думку, НБУ прийняв вдалі заходи щодо грошово-кредитної валюти та контролю валютної політики. Це сприяло стабільності банківської системи.

Це, відповідно, населення України несе гроші в банк на депозити. Ми бачимо зростання грошових коштів у гривні на банківських рахунках. Також, картки, якими користуються українці за кордоном та розраховуються у валюті за товари та послуги, працюють. При цьому курс показав, що гривня укріпилася до майже 37 гривні. Це говорить про те, що з боку населення є довіра до національної грошової одиниці,

– додав він.

Анна Золотько вважає, що на фоні масового розпродажу валюти, цілком ймовірні тимчасові хвилі зміцнення гривні, тому що таке вже траплялося протягом 2023 року.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Але стратегічно вартість іноземної валюти на готівковому ринку буде тягнутися до котирувань МВРУ. Зараз вони обмежені діапазоном +/- 1%, та, зважаючи на той факт, що попит у цьому сегменті стабільно перевищує пропозицію, торги зазвичай проходять поблизу верхньої границі вказаного діапазону.

Золотько наголосила, що мінімум вартості долара на готівковому ринку знаходиться

Наприкінці липня НБУ проводитиме засідання монетарного комітету, де ймовірно, регулятор ухвалить рішення про зниження облікової ставки. Тобто монетарна політика буде пом'якшена. Тож вона прогнозує, що це спричинить спекулятивні атаки на гривню та спричинить тимчасове зростання курсу. Якщо ж нічого не зміниться, то готівковий курс буде тягнутися до котирувань МВРУ протягом 2 – 3 місяців.

Що зараз з курсом валют

Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що цього тижня курс валют особливо не зміниться, а курсовий коридор коливань збережеться.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу. Водночас на курс євро впливатиме співвідношення пари долар/євро на міжнародному ринку.

Банкір спрогнозував, що до кінця липня курс виглядатиме так: долар – 36,7 – 37,3 гривні; євро – 41 – 42 гривні.

Він виділив два чинники, які вплинули на курс: