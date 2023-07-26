Возможен временный рост курса: приблизится ли доллар к официальному уровню

Конец июля может стать достаточно турбулентным для курса валют из-за вероятного решения НБУ о снижении учетной ставки. Это может привести к определенным спекуляциям на рынке.

Приблизится ли курс к официальному уровню

Василий Невмержицкий считает, что предсказать будущий курс доллара достаточно сложно. Это связано с боевыми действиями на территории Украины.

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Василий Невмержицкий Финансовый аналитик У нас есть ситуации, как подрыв россиянами Каховской ГЭС. То есть это все события, которые мы не ожидали. Потому никто не может прогнозировать, что будет с курсом. Мы никогда не жили в такой ситуации, которая есть сейчас. Мы не знаем, какие завтра могут быть вызовы.

По его мнению, НБУ принял удачные меры по денежно-кредитной валюте и контролю валютной политики. Это способствовало стабильности банковской системы.

Это соответственно население Украины несет деньги в банк на депозиты. Мы видим рост денежных средств в гривне на банковских счетах. Также карты, которыми пользуются украинцы за рубежом и рассчитываются в валюте за товары и услуги, работают. При этом курс показал, что гривна укрепилась почти до 37 гривны. Это говорит о том, что со стороны населения есть доверие к национальной денежной единице,

– добавил он.

Анна Золотько считает, что на фоне массовой распродажи валюты вполне вероятны временные волны укрепления гривны, потому что такое уже случалось в течение 2023 года.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Но стратегически стоимость иностранной валюты на наличном рынке будет тянуться к котировкам МВРУ. Сейчас они ограничены диапазоном +/- 1%, и, учитывая тот факт, что спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение, торги обычно проходят вблизи верхнего предела указанного диапазона.

Золотько отметила, что минимум стоимости доллара на наличном рынке находится

В конце июля НБУ будет проводить заседание монетарного комитета, где, вероятно, регулятор примет решение о снижении учетной ставки. То есть монетарная политика будет смягчена. Поэтому она прогнозирует, что это повлечет за собой спекулятивные атаки на гривну и повлечет за собой временный рост курса. Если же ничего не изменится, то наличный курс будет тянуться к котировкам МВРУ в течение 2 – 3 месяцев.

Что сейчас с курсом валют

Тарас Лесной для 24 Канала рассказал, что на этой неделе курс валют особо не изменится, а курсовой коридор колебаний сохранится.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет колебаться поближе к уровню официального курса. В то же время, на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

Банкир спрогнозировал, что до конца июля курс будет выглядеть так: доллар – 36,7 – 37,3 гривны; евро – 41 – 42 гривны.

Он выделил два фактора, которые повлияли на курс: