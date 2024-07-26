Долар у липні дорожчав: що буде з валютою на початку серпня

Як прогнозується, наприкінці липня та на початку серпня загальна ситуація на валютному ринку стане логічним продовженням тижня попереднього. Водночас ближче до вересня можуть сформуватися нові валютні коридори: до 42 гривень за долар та до 47 гривень за євро.

Чого чекати від долара наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в останні дні спостерігалося прагнення ринку до опанування нових висот. Однак НБУ "не спить", а тому найближчим часом можна буде побачити вгамування ринку в межах політики гнучкого керування.

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За словами Лєсового, це втримає ціновий коридор на рівні 40,70 – 41,70 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Наступного тижня можна буде підбити підсумки девальвації гривні за місяць (нагадаю, що станом на 1 липня офіційний курс склав 40,45 гривні за долар). Цілком можливо, що станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні, що означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.

Банкір додає, що режим керованої гнучкості продовжиться. А це означає, що ринок буде убезпечений від різких і почасти немотивованих валютних змін.

Фактично регулятор матиме важелі для стримування можливих ажіотажних проявів, збільшивши, коли це стане необхідно, обсяги валютних інтервенцій,

– каже Лєсовий.

На якому рівні буде курс

Коридори валютних коливань:

на міжбанку – 40,70 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку – 40,70 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Поточні (щоденні) курсові коливання:

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні,

комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні,

обмінні пункти – до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро,

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро,

обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі:

комбанки – 0,2 – 0,3 грн за долар, 0,3 – 0,5 за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

Різниця курсів продажу:

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро,

обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Прогноз на серпень

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні. А середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Щодо загальної ситуації на валютному ринку у серпні, то варто підкреслити, що ринок поволі, але прогнозовано "відреагує" на кілька головних факторів:

зростання електроенергії, що провокує загальне зростання цін,

перебої з електропостачанням (аномальна спека лише посилила наявну проблему),

перегляд акцизів на пальне.

Крім того, Нацбанк прогнозує прискорення інфляції до 5 – 6% до кінця року. Тобто зміна курсів є цілком очікуваним і заздалегідь прогнозованим, а в кінці року, цілком можливо, фактичний курс може збігтися із закладеним в бюджет – 42,10 гривні за долар,

– резюмує Тарас Лєсовий.

Банкір вказує, що із липня в серпень і до вересня – це "дороговказ" формування нових валютних коридорів, які вже до осені можуть скласти 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривні за євро.

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