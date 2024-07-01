Буде краще: невже курс долара з 1 липня знизиться

Ситуація на валютному ринку протягом минулого тижня залишалася спокійною. Навіть попри доволі активні торги на міжбанку.

Якою була ситуація на минулому тижні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що минулого тижня котирування з понеділка по п’ятницю знаходилися у відносно вузькому коридорі 40,40 – 40,65 гривні за долар. При цьому, обсяг інтервенцій регулятора скоротився.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Так сталося здебільшого за рахунок трохи більшого, ніж зазвичай, обсягу пропозиції наприкінці місяця, коли потреба бізнесу у гривневій ліквідності для сплати податків та зарплат зростає.

Обсяг інтервенцій НБУ скоротився ще на 52 мільйони доларів. У кінці червня цей показник сягнув 670,9 мільйона доларів.

Амплітуда коливань курсу на готівковому ринку була ще меншою. Протягом тижня вартість долара тут не виходила за межі діапазону 40,75 – 40,85 гривні за долар, що пояснюється дещо пригніченим попитом на валюту з боку населення наприкінці місяця,

– уточнює Золотько.

Що буде з доларом на цьому тижні

Цього тижня Золотько прогнозує пожвавлення попиту у готівковому сегменті. На думку банкірки, так станеться через настання періоду сплати українцям зарплат.

На мою думку, протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар,

– уточнює банкір.

Золотько уточнює, що спекулятивно налаштовані учасники ринку спробують підняти вартість долара. Водночас імовірність реалізації плану подолання психологічної позначки (41 гривня за долар), банкір оцінює як невелику.