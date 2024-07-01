Какой была ситуация на прошлой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе котировки с понедельника по пятницу находились в относительно узком коридоре 40,40 – 40,65 гривны за доллар. При этом, объем интервенций регулятора сократился.
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Так произошло в основном за счет немного большего, чем обычно, объема предложения в конце месяца, когда потребность бизнеса в гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат растет.
Объем интервенций НБУ сократился еще на 52 миллиона долларов. В конце июня этот показатель достиг 670,9 миллиона долларов.
Амплитуда колебаний курса на наличном рынке была еще меньше. В течение недели стоимость доллара здесь не выходила за пределы диапазона 40,75 – 40,85 гривны за доллар, что объясняется несколько подавленным спросом на валюту со стороны населения в конце месяца,
– уточняет Золотько.
Что будет с долларом на этой неделе
На этой неделе Золотько прогнозирует оживление спроса в наличном сегменте. По мнению банкира, так произойдет из-за наступления периода уплаты украинцам зарплат.
По моему мнению, в течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 – 41,20 гривны за доллар,
– уточняет банкир.
Золотько уточняет, что спекулятивно настроенные участники рынка попытаются поднять стоимость доллара. В то же время вероятность реализации плана преодоления психологической отметки (41 гривна за доллар), банкир оценивает как небольшую.