Курс долара в перший тиждень року: як зміниться ціна валюти

Наприкінці року долар продовжив зростати у ціні. Чи продовжиться ця тенденція на цьому тижні та якого курсу слід очікувати, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Традиційно на початку місяця валюта зміцнюється через масову виплату зарплат. Тому, за словами банкірки Анни Золотько, в перший тиждень року слід очікувати легкого зростання курсу іноземних валют.

Актуально Курс долара може змінитися вже у січні

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку У перші дні 2023 року на готівковому ринку все ще може спостерігатися підвищений попит на валюту. У цей період ймовірні спроби підняти курс вище позначки 41 гривень. Але у другій половині тижня попит на валюту з боку населення має почати знижуватися, що дасть поштовх до зміцнення гривні.

Загалом же, на думку експертки, протягом наступного тижня вартість долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 40,2-41,2 гривні.

Наприкінці року валюта зросла у ціні

Минулого тижня долар в українських банках здорожчав у середньому на 30 копійок. За словами експертки, ціни підіймалися в очікуванні зростання попиту на ринку.

Зростання курсу у понеділок-вівторок виявилося занадто динамічним, тому в середині тижня на ринку відбулася корекція: вартість долара трохи знизилася до 40,5-40,6 гривні. Через підвищений попит в останні дні року на ринку домінували тенденції до послаблення гривні, а вартість долара впритул наблизилася до рівня 41 гривні,

– зазначає Анна Золотько.

Експертка додає, що попит на іноземну валюту в останній тиждень 2022-го зростав і у безготівковому сегменті. Обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку за останні 5 робочих днів стрімко зріс до 1,1 мільярда.

Для порівняння в середньому протягом грудня показник становив 624 мільйонів доларів,

– розповідає банкірка.

Яким долар буде протягом 2023 року

За словами банкіра Германа Марченко, у період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень. Принаймні до березня 2023 року на валютному ринку зберігатиметься курсова стабільність. Загалом же у 2023 році головним орієнтиром може стати закладений у держбюджеті курс на рівні 42 – 45 гривні, зростання ВВП на рівні 3%, а також інфляційний прогноз до 25% за підсумками року.



На думку економіста Олега Пендзина, спрогнозований Мінекономіки курс наприкінці 2023 року на рівні 45,3 – 45,4 гривні в реальності може бути набагато міцнішим.

Валютна інтервенція — значний разовий цілеспрямований вплив Національного банку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти. Ці операції здійснюються для регулювання курсу валют.