Долар в обмінниках та на чорному ринку: чи вигідно купувати валюту

Станом на ранок долар та євро в банках за добу майже залишилися без змін. Однак цього не скажеш про обмінники та чорний ринок, де вартість валют як подорожчала, так і подешевшала.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (без змін проти 25 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,27 гривні (+2 копійок), а продають в середньому за 40,84 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,27 гривні (-6 копійок), а продають – за 37,60 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,32 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,75 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,49 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,58 гривні (+6 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+6 копійок). Євро купують по 40,55 гривні (-10 копійок), а продають за 40,72 гривні (-8 копійок).

Долар влітку: чого чекати українцям

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, пояснив, що період наближення готівкового курсу до офіційного завершився. Відтак в обмінниках курс лише на 2 – 2,5% вищий за офіційний і ця різниця зберігається.

Водночас наприкінці травня – на початку червня нам варто очікувати на те, що на готівковому валютному ринку буде досить стабільно і прогнозовано.

Таким чином валютний коридор не зазнає суттєвих змін:

курс долара перебуватиме в межах 37 – 38 гривень за долар,

а євро – 40 – 41 гривень за євро.

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