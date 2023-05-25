Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 25 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (+5 копійок проти 24 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).
Читайте також Гривня росте з прискореною динамікою: яким буде курс долара цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,85 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,27 гривні (+6 копійок), а продають – за 37,52 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,32 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,44 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,52 гривні (+4 копійки).
- Євро купують по 40,65 гривні (без змін), а продають за 40,80 гривні (без змін).
Невже долар влітку може впасти нижче офіційного
У коментарі 24 Каналу керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що у червні ситуація на валютному ринку не відрізнятиметься від травневої. Тобто курс й надалі перебуватиме у діапазоні від 36,5 до 37,5 гривні.
На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,
– додав Паращій.